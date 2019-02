Na Zgornjem Jezerskem vrata odpira petzvezdnični hotel

Cene so kategoriji hotela primerne. "Otvoritvene so od 200 do 400 evrov, v sezoni bo treba odšteti 600 na noč," je povedal prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj , ki turistični posel širi na Jezersko. Kot je pojasnil, to ni le cena prenočitve in hrane, ampak gost s sobo dobi tudi popolno doživetje.

V strateško vizijo slovenskega turizma smo zapisali pogumno trditev, da je Slovenija zelena petzvezdnična butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Pa je res? Januarja objavljena analiza Slovenske turistične organizacije (STO) se je izkazala za napačno.

Hotel ima 23 sob in niti dve nista enaki. Otvoritvene cene se gibljejo od 200 do 400 evrov za prenočitev. In kako se še odseva 3,5-milijonski vložek v butičnost na Zgornjem Jezerskem? Vse od glinenih sten, 'zero waste' principa, kar pomeni, da se embalažo polni, ne pa meče stran, energetske varčnosti, recikliranih stolov, materialov in detajlov. Upajo, da bo vse to prepričalo zahtevne goste, ki jim bodo ponudili tudi možnost nabiranja zelišč, izdelave mil, pohodništvo, kolesarjenje, gozdni wellness.

In kdaj bodo zahtevnejšim gosotm tako pozornost začeli izkazovati tudi tisti, ki so za promocijo turizma plačani iz proračuna? "Ponudba za zahtevnega gosta se še razvija, vemo, da je to dolgotrajno, že leta 2017 smo na dnevnih slovenskega turizma lansirali prav to temo, se pravi ’Slovenija petzvezdnična doživetja’," je za oddajo 24UR ZVEČER pojasnila Nataša Hočevar iz STO.

A podatki kažejo drugačno sliko. Slovenija med tujci ne velja za destinacijo s ponudbo za zahtevnega gosta ali destinacijo, kjer so gosti pripravljeni plačati več. Prav tako ne izstopa kot destinacija z edinstvenimi nastanitvami in doživetji. Tako pravi analiza komunikacije spletnih uporabnikov iz izbranih tujih držav. A ker smo lansko leto zaključili že s četrtim rekordom, petina več turističnih prenočitev pomeni višjo rast od evropskega povprečja, pretirane skrbi ni.