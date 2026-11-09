BUZZ v Planetu Koper je zdaj še večji: več superg, več modnih trendov in nova zimska kolekcija

Več prostora, več izbire, več sloga

BUZZ v Planetu Koper odpira novo poglavje z večjim prodajnim prostorom in še bogatejšo ponudbo za ljubitelje superg in sodobne ulične mode. Na enem mestu se srečujejo ikonični modeli, najbolj iskane superge in najnovejše kolekcije priznanih svetovnih znamk, kot so Nike, adidas, New Balance, ASICS, Puma, On in Salomon. Od brezčasnih klasik do najbolj aktualnih modelov BUZZ ponuja široko izbiro za vse, ki želijo s svojim videzom izraziti individualnost in slediti svetovnim modnim smernicam.

BUZZ FOTO: Arhiv ponudnika

Nova zimska kolekcija: slog, ki ne pozna letnih časov

S prihodom hladnejših dni v ospredje stopa nova zimska kolekcija , ki združuje udobje, funkcionalnost in sodoben urbani videz. V ponudbi so superge za vsakodnevne kombinacije, trendovski modeli z izrazitimi silhuetami, udobni športni copati ter oblačila, ki dopolnjujejo zimski ulični slog. Od sproščenih vsakodnevnih kombinacij do drznejših modnih videzov nova kolekcija prinaša številne možnosti za ustvarjanje osebnega sloga tudi v hladnejših mesecih.

BUZZ FOTO: Arhiv ponudnika

Destinacija za ljubitelje superg v Kopru

BUZZ ni le trgovina s supergami. Je prostor, kjer se srečujejo kultura superg, ulična moda in najnovejši svetovni trendi. Z večjim prodajnim prostorom in razširjeno ponudbo BUZZ v Planetu Koper obiskovalcem omogoča še boljšo nakupovalno izkušnjo ter dostop do širokega izbora priljubljenih svetovnih znamk. Ne glede na to, ali iščete svoj naslednji najljubši par superg , osvežitev zimske garderobe ali navdih za nove modne kombinacije , vas v BUZZ-u čaka še več možnosti za izražanje lastnega sloga. Obiščite večji BUZZ v Planetu Koper, odkrijte novo zimsko kolekcijo in poiščite svoj naslednji najljubši par superg.

BUZZ FOTO: Arhiv ponudnika