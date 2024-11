PRENOS V ŽIVO: Čadonič Špeličeva o razlogih za interpelacijo Poklukarja

Korupcija, migracije, večja varnost ljudi, so bile Poklukarjeve obljube, je poudarila, a danes se Slovenci počutijo manj varne - od nasilja na šolah, nasilja v jugovzhodni Sloveniji zaradi Romov, ki so ga doživeli tudi policisti: " A minister Poklukar samo obžaluje".

Po mnenju Čadonič Špeličeve so se razmere na področju notranjih zadev in policije v zadnjem času tako zaostrile, da nekdo mora odgovarjati. Pričakuje, da bo minister odstopil sam ali ga bo k temu pozval predsednik vlade.

V NSi so pripravili interpelacijo zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja in jo v sopodpis ponudili poslancem SDS ter nepovezanim poslancem Anžetu Logarju, Evi Irgl in Dejanu Kalohu. Logar, Kaloh in Irgl bodo prispevali svoje podpise, s tem pa bi torej NSi z osmimi poslanci lahko zbrala potrebnih 10 podpisov za vložitev.

Predlog interpelacije prihaja po sodbi upravnega sodišča, ki je ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića. Tako v koaliciji kot opoziciji so v minulih dneh pričakovali odziv ministra za notranje zadeve Poklukarja. A ker slednji očitno ne bo odreagiral, so v NSi pripravili predlog interpelacije, je v torkovih Odmevih sporočil vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

O postopanju na vladni strani so na torkovem sestanku govorili tudi koalicijski partnerji. Dogovorili so se, da naj se glede navedb sodišča najprej izjasni uradniški svet in poda poročilo, nato pa bodo sprejemali nadaljnje odločitve glede sodne odločbe.

Upravno sodišče je namreč v upravnem sporu, ki ga je s tožbo sprožil neizbrani kandidat, sicer nekdanji v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav, pri postopku izbire generalnega direktorja policije ugotovilo kršitev postopka, to je pomanjkljivo obrazložitev sklepa posebne natečajne komisije.

Med očitki ministru pa je Cigler Kralj v torek izpostavil tudi "nepravilnosti in hude kršitve" v primeru varovanja vrhovne države tožilke in nakup stražarskih hišk za policiste.

Tem očitkom je v odzivu za STA pritrdil tudi Kaloh, ki meni, da Poklukar ministrske funkcije ne opravlja odgovorno in v skladu z zaprisego, dano ob imenovanju v DZ. Varnost v državi se v času njegovega ministrovanja po Kalohovi oceni poslabšuje, povečujejo se tudi nepravilnosti na področjih, za katere je Poklukar kot minister objektivno odgovoren.

K podpisu interpelacije so v NSi povabili tudi nepovezano poslanko Mojco Šetinc Pašek, ki pa podpisa, kot je sporočila za STA, ne namerava prispevati. Bo pa interpelacijo proti Poklukarju podprla v primeru, da ta ne ponovi postopka za imenovanje generalnega direktorja policije.