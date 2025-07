Čadonič Špeličeva poziva k ukrepanju: Kje, kdaj in zakaj je posnetek nastal?

"Inšpekcija še ni podala odziva, čeprav je posnetek v javnosti že od 19. julija. Glede na to, da je znan avtor posnetka, bi ga lahko inšpekcija po službeni dolžnosti zaslišala kot pričo in dobila vse potrebne podatke. Znana je tudi lokacija posnetka ," je bila kritična. Posnetek naj bi sicer izviral z ene večjih slovenskih prašičjih rej.

Kot je zapisala, iz javno dostopnih informacij in poročanja medijev ni razbrati, da bi se pristojni na pretresljive posnetke že odzvali oziroma na njihovi podlagi ukrepali.

Vida Čadonič Špelič se je z javnim pozivom obrnila na predsednika vlade Roberta Goloba, kmetijsko ministrico Matejo Čalušić ter vodstvo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Poslanka NSi kot predsednica odbora DZ za kmetijstvo pričakuje, da pristojne službe ugotovijo, kje, kdaj in za kakšne potrebe je posnetek nastal, ter da to prepovedano početje kaznujejo. Pristojne poziva, da o svojih ugotovitvah nato takoj obvestijo slovensko javnost, javno obsodijo takšna ravnanja z živalmi in s tem povrnejo ugled tistim slovenskim prašičerejcem, ki zgledno skrbijo za svoje živali.