Čadonič Špeličeva: Priči bi morali soočiti. Rezar: Za to ni podlage

"To, kar skrbi je, da je predsednik komisije očitno že prej vedel, da bosta priči pričali zelo usklajeno, ker je še pred pričanjem predlagal, da ne bi bilo soočenja," je uvodoma poudarila poslanka NSi in članica komisije Vida Čadonič Špelič . Ocenjuje, da sta bili priči usklajeni s predsednikom komisije, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo Policije in drugih državnih organov.

Aleš Rezar, predsednik komisije, medtem pravi, da je poziv za soočenje med pričama podal Knovs. Slednjega so večkrat pozvali, naj jim izroči prepis magnetograma njihovega zaslišanja, iz katerega naj bi bilo razvidno, da se pričanji Joška Kadivnika in Darka Muženiča razlikujeta. "Dali smo jim rok 13. 3., do tega datuma nam prepisa niso izročili in ni nam preostalo drugega, kot da to soočenje prekličemo," je pojasnil.

Ker se včerajšnji izpovedi obeh prič v nobenem delu nista razhajali, ni razloga, da bi jih soočili, pravi Rezar. Čadonič Špeličeva kljub temu meni, da bi priči morali soočiti, saj s strani Knovsa niso prejeli poročila. "Jaz bi jih imela kaj za vprašati, a te možnosti nisem imela. Zdaj pa je vprašanje, če je sploh še smotrno jih še spraševati, ker sta lahko drug drugega poslušala oz. bosta lahko vpogledala v zapisnik. Usklajenost Svobode teče dalje z nosilci visokih funkcij na NPU in Sovi," je v oddaji dejala poslanka NSi.

Rezar je pojasnil, da je imela poslanka možnost, da pričama zastavi vprašanja. Ob tem je znova poudaril, da bi bila edina podlaga za soočenje morebitno razhajanje v izjavah prič, kar pa se ni zgodilo.

Čadonič Špeličevo skrbi tudi izjava direktorja Sove na zaslišanju. "Lahko skrbi, kar je rekel Kadivnik, da on ni obveščal predsednika vlade o ugotovitvah in tudi ne o aretaciji teh vohunov. Lepo vas prosim. Vsi so poudarili, kako za enkraten in nevaren dogodek je šlo in da o tem ni govoril s predsednikom vlade? To ni pravilno, kajti šesti člen zakona o Sovi mu nalaga, da bi ga moral obveščati. On je pa tako goreče branil predsednika, da se je celo zarekel oz. pred slovensko javnostjo priznal, da ne pozna zakona o Sovi oz. da je delal malomarno. Jaz ne verjamem, da je res delal tako, kot je javno pričal," je povedala.

Rezar je poudaril, da so se na včerajšnjem zaslišanju pokazale tri stvari."Informacije iz zaprtega dela preiskovalne komisije so migrirale na Knovs, trditev Lindava in Bobnarjeve ni bilo mogoče potrditi, še več, izročeno dokazno gradivo trdi ravno nasprotno, da so izjave prejšnjih prič neresnične. Ni dokazov oz. indicev, da bi predsednik valde ali kdor koli iz politike vplival na potem same aretacije," pravi.

Čadonič Špeličeva je dodala, da sta Kadivnik in Muženič zanikala vpliv predsednika vlade, medtem ko sta Lindav in Bobnarjeva dejala drugače. "Komu bomo verjeli? Beseda na besedo. Ta dva, ki sta pričala danes, imata veliko za izgubiti, ker sta v tem trenutku na posebni in pomembni funkciji, druga pa nimata kaj izgubiti, ker nista več na nobeni funkciji."

Rezar je za konec napovedal, da se bodo v nadaljevanju posvetili temu, kako so lahko podatki s komisije romali na Knovs. To je po njegovih besedah na nek način ogrozilo nacionalno varnost, zato se mora zadevo preiskati.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.