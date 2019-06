Čaka nas eden izmed prometno bolj obremenjenih vikendov

A2-E70, Obrežje - Ljubljana A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Grosuplje - vzhod in izvozom Šmarje - Sap v smeri Ljubljane gost promet z zastoji. V dolžini 2 km in 500 m.

Prihajajoči vikend bo prvi po začetku počitnic pri nas, prav tako pa se počitnic začenjajo v Avstriji, na Češkem, Slovaškem, v Belgiji in delu Nemčije ter Švice. Največja gneča se pričakuje v soboto dopoldan, ki velja tudi za uradni začetek turistične sezone.

Turistična sezona uradno traja do 8. septembra, s tem pa velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Ob sobotah ta omejitev velja od 8. do 13. ure, na primorskih cestah od 6. do 16. ure, ob nedeljah pa od 8. do 21. ure in na primorskih cestah do 22. ure.

A ta vikend bodo zaradi težav v železniškem prometu – zaprto progo Koper–Divača naj bi predvidoma odprli danes popoldne – na cestah tudi tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7500 kilogramov. Povečan promet tovornih vozil je mogoče pričakovati na območju celotne Slovenije, opozarja Prometno-informacijski center.