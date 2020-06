Čaka nas nevihtno popoldne, možni tudi dolgotrajnejši nalivi s točo

Nad Evropo sta se včeraj nahajali dve večji območji z nestabilnim vremenom, eno je bilo na zahodu in drugo na vzhodu. Nad severno Italijo je ponoči prišlo do nastanka manjšega višinskega ciklona, ki se bo danes čez dan mimo naših krajev pomikal proti jugovzhodu. Prinesel nam bo oblake, krajevne padavine in nekoliko nižje temperature.

Če ste se na začetku tedna nekateri pritoževali, da vas zebe, je bilo včeraj marsikomu že prevroče. Na Štajerskem in v Prekmurju se je prvič letos ogrelo do 30 stopinj Celzija, kar se je zgodilo v skladu z dolgoletnim povprečjem, a kasneje kot lani in leta 2003, ko smo v tem času imeli temperature celo do 37 stopinj Celzija.

Podrobnejša napoved za Slovenijo

Dopoldne bo na Primorskem in Notranjskem spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Zgodaj popoldne bodo krajevne padavine na jugozahodu ponehale, začele pa se bodo pojavljati v severni Sloveniji. Predvsem na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju bodo lahko nastale tudi posamezne močnejše nevihte z nalivi in točo, ki pa naj ne bi dosegla večjih dimenzij. Zaradi šibkih višinskih vetrov bo pomikanje nevihtnih oblakov razmeroma počasno, kar bo lokalno lahko privedlo do hitrega porasta hudourniških vodotokov, medtem ko marsikje drugje ne bo padla niti kaplja dežja.

Največ sonca bo popoldne na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer bodo plohe in nevihte do večera le malo verjetne. Tukaj se bo ogrelo do 28 stopinj Celzija. Pred nastankom nevihtnih oblakov bo podobno toplo tudi na Štajerskem in v Prekmurju. Kakšna stopinja manj bo v osrednji Sloveniji, na zahodu pa bodo termometri pokazali od 22 do 25 stopinj Celzija.