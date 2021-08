Pred nami je noč utrinkov. Ste že pripravili želje?

Perzeidi so meteorji, ki se pojavljajo od 17. julija do 24. avgusta, največjo nočno predstavo zvezdnih utrinkov pa pričakujemo v noči na četrtek. Pripravite odejo, kakšen napitek in prigrizke in se odpravite na čim bolj temen kraj, saj bo tam vidljivost najboljša. Pa ne pozabite na želje.

Meteorni dež sicer traja več noči, največ utrinkov pa bo vidnih ob vrhuncu v noči iz 11. na 12. avgust, potem začne število utrinkov znova upadati. Na nočno predstavo se lahko odpravimo že zvečer, aktivnost roja pa bo narasla po 23. uri. Največ utrinkov bomo opazili v zgodnjih jutranjih urah, najbolj so vidni pred zoro. Še več jih je sicer v času med zoro in poldnevom, a takrat zaradi Sonca niso vidni. Ob vrhuncu lahko vidimo tudi več kot 60 meteorjev na uro, a ker se običajno premikajo s hitrostjo okoli 60 kilometrov na sekundo, precej hitro izginejo. Čeprav je za meteorski roj Perzeidov značilno, da so utrinki zelo svetli, jih bomo težko videli iz večjih mest, kjer je velika svetlobna onesnaženost. Najbolje je, če se zapeljemo na kakšen hrib, stran od mestnih luči, kjer bomo imeli dovolj širok pogled na nebo. Glede na podatke Arsa bo noč jasna, delno oblačno bi lahko bilo le za kratek čas okoli 2. ure zjutraj. Srečo pa imamo letos tudi z Luno, saj je bil 8. avgusta mlaj, prvi krajec pa pričakujemo šele 15. avgusta. To pomeni, da Luna ne bo močno osvetlila neba, utrinki pa bodo zaradi teme bolje vidni. icon-expand Meteorni dež FOTO: Dreamstime Kako nastane utrinek? V času med 17. julijem in 24. avgustom Zemlja potuje skozi oblak delcev, ki ga za seboj pušča komet Swift-Tuttle. Ko komet s premerom okoli 26 kilometrov pride v bližino Sonca, začnejo z njega odpadati delci v velikosti od nekaj milimetrov do nekaj centimetrov, sestavljeni pa so iz železa, niklja in raznoraznih kamnin. Ker v Zemljino atmosfero vstopajo z zelo veliko hitrostjo (okoli 200.000 kilometrov na uro), se zaradi trenja z molekulami zraka hitro in močno ogrejejo, posledično pa zagorijo. Na Zemlji vidimo to kot "zvezdni" utrinek. Po ljudskem izročilu meteorski roj Perzeidov imenujemo tudi Solze svetega Lovrenca, saj se v največjem številu pojavljajo okoli 10. avgusta, ko goduje sveti Lovrenc. Meteorji nam na Zemlji niso nevarni, pogosto pa poškodujejo satelite, ki so višje kot sto kilometrov nad površjem. Večji je delec, močneje in dlje časa sveti. Največji kamni se imenujejo bolidi, za seboj puščajo svetle sledi modrih in zelenih odtenkov, ki na nočnem nebu ostanejo vidne še nekaj časa.