Čaka nas nočni spektakel utrinkov, dobro vidna bosta tudi Jupiter in Saturn

Kot je pojasnil Andrej Guštin iz Zavoda Cosmolab, utrinki ali meteorji nastanejo iz zelo drobnih prašnih delcev in zasvetijo nekje 90 kilometrov nad površjem. Po njegovih navedbah so zelo hitri, priletijo v ozračje s hitrostjo približno 60 kilometrov na sekundo, zrak zasveti in vidimo svet utrinkov. Ti prašnati delci oziroma kamenčki so sicer večinoma manjši od milimetra, za sabo pa jih je pred leti v svoji orbiti pustil komet Swift-Tuttle, ki danes še vedno potuje okoli Sonca.

Ta meteorski roj je sicer aktiven od 17. julija do 24. avgusta. Zemlja namreč vsako leto približno ob enakem času – okoli 12. avgusta – prečka tirnico tega kometa, kjer so ostali prašnati delci. Tovrstnih meteorskih rojev, ki so jih za sabo pustili kometi, je po besedah Guština sicer več deset. A je komet Swift-Turttle ravno zaradi opazovanja utrinkov poleti najbolj znan.