Od 25. junija razglašena požarna ogroženost

Slovenijo so v zadnjem tednu zajela močna neurja, ki so s seboj marsikje prinesla tudi točo. Samo v soboto so meteorne vode zalivale kleti in pritlične prostore objektov, celo prostore zapora na Dobu, knjižnice v Ljubljani in prostore zdravstvenega doma.

Samo v nedeljo so na Upravi za zaščito in reševanje zabeležili 110 dogodkov, v katerih so posredovali gasilci iz 118 gasilskih prostovoljnih društev in treh poklicnih enot. Tako so gasilci, dežurni delavci komunalnih in elektro podjetij odstranjevali podrta drevesa na elektroenergetske vode in vozišč. Gasilci so tudi prečrpavali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, preusmerjali vodotoke in tako zaščitili večje število objektov pred poplavami. Sprožilo se je tudi pet plazov, ponekod je bila motena tudi oskrba z električno energijo.