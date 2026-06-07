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Slovenija

Čakajo nas nove zapore, pričakovati je zastoje

Ljubljana, 07. 06. 2026 19.21 pred 50 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Tanja Volmut Mojca Hanžič
Petkovi zastoji na primorski avtocesti

Na že tako močno obremenjenih avtocestnih odsekih po Sloveniji bodo od jutri dalje nove zapore, opozarja prometnoinformacijski center. Promet je tudi danes povečan, predvsem s Primorske proti notranjosti, ponekod so zastoji. Z morja se vračajo vikend turisti, veliko je tudi Nemcev in Avstrijcev, ki so imeli zaradi praznika podaljšan konec tedna. Zastoji so na cestah na Obali, na primorski pa tudi na štajerski in gorenjski avtocesti.

Promet se umirja, a še vedno so zastoji tam, kjer so dela, med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Dela potekajo skoraj po celotnem avtocestnem križu. Med drugim na več odsekih štajerske avtoceste. Pri Šentilju, Slovenski Bistrici, Konjicah, pri Domžalah in Zadobrovi.

Na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Razdrtim ter na vipavski hitri cesti. Tako bo tudi poleti, medtem ko naj bi julija končali na določenih odsekih pomurske, gorenjske in primorske avtoceste.

Trenutno je vseh del na približno 60 kilometrih avtocest, julija pa bo nekaj manj.

Kje pa bodo od jutri nove zapore? Na že tako obremenjenih odsekih. "Na primorski avtocesti se zapira uvoz Postojna proti Ljubljani, in sicer nekje predvidoma po 17. uri, zapora bo trajala do te sobote, do 5. ure zjutraj, potem pa še predor Karavanke v noči s ponedeljka na torek med 22. in 5. uro so občasne 60-minutne popolne zapore," so sporočili na Darsu.

Delovna zapora pri Postojni
Delovna zapora pri Postojni
FOTO: Bobo

Kaj pa se spreminja na štajerski avtocesti?

Na ceste se vrača tovorni promet, vožnja pa bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami od jutri naprej potekala zgolj po enem voznem pasu v vsako smer. In tako bo vse do predvidoma 31. avgusta. To je približno sedem kilometrov dolg odsek, ko bomo z avtomobili v isti koloni kot tovornjaki.

In še dodatno, zaprta bosta tudi priključka Slovenske Konjice, in sicer izvoz z avtoceste v smeri Maribora in uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane, zaradi česar lahko pričakujemo gnečo tudi na vzporedni regionalni cesti. Dela in z njimi zastoji pa še naprej tudi med Framom in Slovensko Bistrico, kjer vožnja poteka po dveh zelo zoženih voznih pasovih.

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KOMENTARJI13

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scipio
07. 06. 2026 20.05
Čakmal, ali ni novi minister za infrastrukturo napovedal, da bo tega s🥨anja zdaj konec? Le kaj nam bi sploh lahko še pomagalo? Do Od 20.maja do 20.avgusta odslej gradbincem moratorij na večja gradbena dela na avtocestah, letos pa zanje za čas do 20.avgusta 2026 fajront in plača za "delo od doma"! Šleperji pa na slovenske ceste do takrat, tj. med sezono le ponoči med 20.00h in 05.00h, v preostalem delu leta pa stati in čakati na odstavnem pasu od 5:30h-8:30h in popoldne med 15:00h-18:00h. Razen tistih šleperjev, ki bodo naloženi z zelenjavo, kruhom, mesom, naftnimi derivati, živimi živalmi in mlekom za dojenčke. Nagrajevati z bonusom pri vinjetah vse, npr. penzioniste, študente, samozaposlene, ki preko leta avtoceste s svojim vozilom dokazano uporabijo v določenem odstotku izven teh prometnih konic (imamo elektronsko cedtninjenje, uporabimo ga tudi za takle). In podobno.
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0 0
Nidani
07. 06. 2026 20.03
Haha, dobro gre Vrtovcu...še DDV dvignejo in je zmaga...bravo sveče!
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0 0
xoxotox6
07. 06. 2026 19.53
čudež, danes so na eni regionalni cesti asfaltirali sicer 50m odsek kjer je semafor visel 1 leto, začudo vsi delavci so nosili čelade, kar je za balkanopitke nenavadno?????????
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+4
5 1
štajerc65
07. 06. 2026 19.48
Kitajci bi to uredili v 14 dneh. Samo toliko Vrtovec kdo pri nas dobiva razpise, potem pa se izživljajo nad narodom.
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+6
7 1
Mušmula
07. 06. 2026 19.48
Ne kupim več vinjete. Šel včeraj do Ljubljane in več stal na avtocesti kot vozil. Tragikomično je ko vidiš tablo meritev hitrosti, ti pa parkiran na avtocesti. Za bruhat.
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+7
8 1
štajerc65
07. 06. 2026 19.47
Banda a zastoji bodo. Kot da jih do sedaj ni bilo. Pa Vrtovec je nekaj obljubljal, pa so ga hitro utišali!
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+6
7 1
gggg1
07. 06. 2026 20.03
Kako naj minister v dveh dneh vse spremeni. Najprej je treba zamenjati vidstvo DARSa, potem pregledati pogodbe in spremeniti pogoje za izvedbo del. Žal bo zaradi slabo zastavljenih zadev trajalo nekaj tednov, da nova brada vzpostavi boljše razmere.
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0 0
gggg1
07. 06. 2026 20.04
*vlada
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0 0
IskraLJ
07. 06. 2026 19.43
Vrtovec in JJ, da bosta v petek zmanjšala zastoje, pa vidim da bo še slabše. JJ 5 ur po prisegi že na dopustu.
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-1
5 6
Teofil
07. 06. 2026 19.53
Obrno se na Alenko to je njena zapusčina
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+5
7 2
enajstdvanajst1
07. 06. 2026 19.40
edino v tem primeru pogresam da bi bili rusija..putin bi ze zdavnaj odstranil glavnega darsa
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+3
5 2
IskraLJ
07. 06. 2026 19.44
Putin bi pri nas naredil pravi red. JJ in Golob isti šmorn.
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+3
5 2
Sloale
07. 06. 2026 19.27
Morda bi kupili se eno vinjeto?? Ali pa placali parking??
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+4
5 1
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