Čakajo nas nove zapore, pričakovati je zastoje

Promet se umirja, a še vedno so zastoji tam, kjer so dela, med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Dela potekajo skoraj po celotnem avtocestnem križu. Med drugim na več odsekih štajerske avtoceste. Pri Šentilju, Slovenski Bistrici, Konjicah, pri Domžalah in Zadobrovi.

Na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Razdrtim ter na vipavski hitri cesti. Tako bo tudi poleti, medtem ko naj bi julija končali na določenih odsekih pomurske, gorenjske in primorske avtoceste.

Trenutno je vseh del na približno 60 kilometrih avtocest, julija pa bo nekaj manj.

Kje pa bodo od jutri nove zapore? Na že tako obremenjenih odsekih. "Na primorski avtocesti se zapira uvoz Postojna proti Ljubljani, in sicer nekje predvidoma po 17. uri, zapora bo trajala do te sobote, do 5. ure zjutraj, potem pa še predor Karavanke v noči s ponedeljka na torek med 22. in 5. uro so občasne 60-minutne popolne zapore," so sporočili na Darsu.