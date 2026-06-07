Čakajo nas nove zapore, pričakovati je zastoje

Promet se umirja, a še vedno so zastoji tam, kjer so dela, med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Dela potekajo skoraj po celotnem avtocestnem križu. Med drugim na več odsekih štajerske avtoceste. Pri Šentilju, Slovenski Bistrici, Konjicah, pri Domžalah in Zadobrovi.
Na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Razdrtim ter na vipavski hitri cesti. Tako bo tudi poleti, medtem ko naj bi julija končali na določenih odsekih pomurske, gorenjske in primorske avtoceste.
Trenutno je vseh del na približno 60 kilometrih avtocest, julija pa bo nekaj manj.
Kje pa bodo od jutri nove zapore? Na že tako obremenjenih odsekih. "Na primorski avtocesti se zapira uvoz Postojna proti Ljubljani, in sicer nekje predvidoma po 17. uri, zapora bo trajala do te sobote, do 5. ure zjutraj, potem pa še predor Karavanke v noči s ponedeljka na torek med 22. in 5. uro so občasne 60-minutne popolne zapore," so sporočili na Darsu.
Kaj pa se spreminja na štajerski avtocesti?
Na ceste se vrača tovorni promet, vožnja pa bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami od jutri naprej potekala zgolj po enem voznem pasu v vsako smer. In tako bo vse do predvidoma 31. avgusta. To je približno sedem kilometrov dolg odsek, ko bomo z avtomobili v isti koloni kot tovornjaki.
In še dodatno, zaprta bosta tudi priključka Slovenske Konjice, in sicer izvoz z avtoceste v smeri Maribora in uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane, zaradi česar lahko pričakujemo gnečo tudi na vzporedni regionalni cesti. Dela in z njimi zastoji pa še naprej tudi med Framom in Slovensko Bistrico, kjer vožnja poteka po dveh zelo zoženih voznih pasovih.
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