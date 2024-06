Dolga pot do vozniškega izpita: na glavno vožnjo čakajo več kot dva meseca

OGLAS

Pot do vozniškega izpita ni več poceni. Hiter pregled urnih postavk v avtošolah kaže, da zgolj ura vožnja stane med 36 in 42 evri, kandidat jih potrebuje najmanj 20. Izpitno uro se plača naknadno.

Preden lahko kandidat pristopi k glavni izpitni vožnji, mora opraviti in plačati še tečaj iz cestnoprometnih predpisov, zdravniški pregled, tečaj iz prve pomoči in vsaj 20 ur vožnje pri eni od 132 registriranih šol vožnje. Sledi še glavni del – izpitna vožnja, pri kateri pa se v več krajih po Sloveniji zavleče. Kandidati lahko glavno vožnjo opravljajo v 27 krajih po državi, ki so razdeljeni v pet območij. Najdaljše čakalne vrste so v območju 1 (Nova Gorica, Koper, Postojna, Tolmin, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Idrija in Sežana). Prav v vseh krajih kandidati na izpit iz teorije cestnoprometnih predpisov čakajo več kot mesec dni, najdlje v Idriji, kar 56 dni. Pet dni manj v Ajdovščini in Ilirski Bistrici, skoraj 40 dni v Sežani in Tolminu, v Novi Gorici, Kopru in Postojni pa 31 dni.

Lani je daleč največ kandidatov, 22.796, opravljalo izpit B kategorije, kamor spadajo motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kilogramov in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev (osebni avtomobili, kombiji), nekaj manj kot dva tisoč kandidatov je opravljalo izpit za motorna kolesa, dobrih 1300 jih je opravljalo izpit za tovorna vozila, medtem ko sta le dva kandidata opravljala izpit za kategorijo C1, ki velja največkrat za manjša gasilska ali reševalna vozila in specialna vozila za izvajanje nujne medicinske pomoči.

Ko kandidati opravijo teoretični del in ure vožnje, sledi novo čakanje – tokrat na glavno izpitno vožnjo. V Tolminu in Ilirski Bistrici nanjo kandidati čakajo 72 dni, v Ajdovščini 65 in v Novi Gorici 54. V ostalih krajih v območju 1 čakajo najmanj 28 dni. Čakajo tudi kandidati v Mariboru, za teoretični izpit 20 dni, za glavno vožnjo 72 dni, medtem v Ljubljani kandidati na teoretični izpit čakajo 23 dni, za glavno vožnjo 53. Po podatkih Agencije za varnost prometa iz sredina maja bojo kandidati za opravljanje izpita najmanj čakali v Krškem in Velenju, kjer je skupna čakalna doba za teorija in vožnjo 34 dni. Ob tem na agenciji sicer poudarjajo, "da je čakalna doba najbližji termin za vozniški izpit, ko ima kandidat možnost izbirati med vsemi možnimi urami izpita v dnevu. Kakšen termin se navadno najde tudi prej."

Izpit B kategorije je lani opravljalo 22.796 kandidatov.

Kandidat za voznika se k vozniškemu izpitu, ki ga izvaja Javna agencija za varnost prometa, prijavi na upravni enoti, kjer zaradi stavke prav tako prihaja do zamud pri obravnavi. Ob prijavi mora kandidat sicer predložiti evidenčni karton vožnje in se na glavno vožnjo pred opravljenimi 20 urami niti ne more prijaviti, z izpolnjenimi pogoji lahko tako več tednov zgolj čaka na glavno vožnjo in belo kartico. Neuspešni razpisi za delovna mesta ocenjevalcev Agencija ima zaposlenih 51 ocenjevalcev in pet vodij, ki organizirajo delo na izpitnih območjih in tudi ocenjujejo kandidate na teoretičnem in praktičnem delu vozniških izpitov. Ocenjevalec ima v delovnem dnevu začrtanih sedem vozniških izpitov. "Seveda so ocenjevalci razporejeni tudi na izvajanje opravljanja teoretičnega dela izpita in na vozniške kategorije, kot so A, C in CE, kjer izpitna vožnja traja 90 minut, in na vozniške izpite kategorije D, kjer izpitna vožnja traja 120 minut."

V območje 1 spadajo kraji: Nova Gorica, Koper, Postojna, Tolmin, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Idrija in Sežana. Območje 2: Ljubljana, Domžale, Kranj, Jesenice. Območje 3: Celje, Trbovlje, Slovenj Gradec, Velenje, Ravne na Koroškem. Območje 4: Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Krško, Brežice. Območje 5: Maribor, Ptuj, Ormož, Murska Sobota in Slovenska Bistrica.