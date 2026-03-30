Čakalne dobe za vnaprej naročene menjave streh lahko tudi po pol leta

Gre za zelo iskan poklic oz. zelo iskano dejavnost, kadra ni dovolj, je opozoril Rudnik. "V našem podjetju jemljemo delo že za prihodnje leto. Vsako neurje oz. kakšne elementarne nesreče, kot so toča, vihar, tudi požar, nas presenetijo. In žal ne moremo kaj veliko pomagati strankam, ker smo pogodbeno vezani s sprotnimi projekti. Tako da je kar velika težava, kako pomagati ljudem," je povedal predsednik sekcije kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Rudnik.

Škoda zaradi vetra na Kobariškem FOTO: Aljoša Kravanja

Ob nedavnem vremenskem dogajanju je po njegovih besedah močan veter večinoma odkrival starejše strehe ali pa strehe, ki niso narejene kakovostno. Ob tem pa je opozoril, da so močni vetrovi v zadnjih letih postali stalnica in se pojavljajo tudi po drugih regijah, ne le na Goriškem oz. Primorskem. "Tudi proizvajalci kritin dajo zelo velik poudarek temu. Večina proizvajalcev strešnih kritin ima v svojem prodajnem programu nek pritrdilni material, na primer vetrne sponke, s katerim lahko dodatno pritrdiš strešnike, sploh v kapo in ob vetrnih obrobah, kjer je največja verjetnost, da bo zadevo odkrilo," je opisal.

Škoda zaradi vetra na Kobariškem FOTO: Aljoša Kravanja

Spomnil je tudi na statične izračune, saj lahko način in pogostost pritrditve kritine določi nadzornik oz. statik, s pritrjevanjem pa se po njegovih besedah lahko lastniki stavb izognejo najhujšemu. "Včasih tudi malo v šali rečem, da zdaj ne rabimo več snegolovov, potrebujemo pa vetrne sponke," je dodal. Glede sanacije pred dnevi poškodovanih objektov pa Rudnik vsem lastnikom svetuje, da začasno zaščitijo objekt, če se le da, nato pa naj počakajo na kakovostnega krovca. Svetuje tudi, da naj ne nasedajo izvajalcem, ki niso usposobljeni za tovrstno delo. "Ker v stiski marsikdo potem vzame še enkrat slabega izvajalca. Vsekakor je treba izvajalca preveriti, kaj dela in kakšne reference ima. Sicer bodo imeli še enkrat slabo narejeno," je opozoril. Ob tem ocenjuje, da bodo verjetno tudi krovci na območjih, kjer je veter odkril veliko streh, oškodovanim priskočili na pomoč takoj, ko bo to možno. "Če bodo, ne vem, v roku meseca, dveh prišli na vrsto, bodo lahko zelo srečni," je dodal.

Škoda zaradi vetra na Kobariškem FOTO: Aljoša Kravanja