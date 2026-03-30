Slovenija

Čakalne dobe za vnaprej naročene menjave streh lahko tudi po pol leta

Celje, 30. 03. 2026 15.06 pred 43 minutami 3 min branja 1

Ne.M. STA
Pokrivanje strehe

Tudi če ni neurij, ki odkrivajo strehe, imajo krovci zmogljivosti polne. Kot je povedal predsednik sekcije kleparjev in krovcev pri OZS Rudi Rudnik, so čakalne dobe za vnaprej naročene menjave streh po par mesecev, lahko tudi po pol leta. Vsem, ki jim je nedavni veter poškodoval strehe, svetuje, da počakajo na kakovostne krovce.

Gre za zelo iskan poklic oz. zelo iskano dejavnost, kadra ni dovolj, je opozoril Rudnik. "V našem podjetju jemljemo delo že za prihodnje leto. Vsako neurje oz. kakšne elementarne nesreče, kot so toča, vihar, tudi požar, nas presenetijo. In žal ne moremo kaj veliko pomagati strankam, ker smo pogodbeno vezani s sprotnimi projekti. Tako da je kar velika težava, kako pomagati ljudem," je povedal predsednik sekcije kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Rudnik.

Ob nedavnem vremenskem dogajanju je po njegovih besedah močan veter večinoma odkrival starejše strehe ali pa strehe, ki niso narejene kakovostno. Ob tem pa je opozoril, da so močni vetrovi v zadnjih letih postali stalnica in se pojavljajo tudi po drugih regijah, ne le na Goriškem oz. Primorskem.

"Tudi proizvajalci kritin dajo zelo velik poudarek temu. Večina proizvajalcev strešnih kritin ima v svojem prodajnem programu nek pritrdilni material, na primer vetrne sponke, s katerim lahko dodatno pritrdiš strešnike, sploh v kapo in ob vetrnih obrobah, kjer je največja verjetnost, da bo zadevo odkrilo," je opisal.

Spomnil je tudi na statične izračune, saj lahko način in pogostost pritrditve kritine določi nadzornik oz. statik, s pritrjevanjem pa se po njegovih besedah lahko lastniki stavb izognejo najhujšemu. "Včasih tudi malo v šali rečem, da zdaj ne rabimo več snegolovov, potrebujemo pa vetrne sponke," je dodal.

Glede sanacije pred dnevi poškodovanih objektov pa Rudnik vsem lastnikom svetuje, da začasno zaščitijo objekt, če se le da, nato pa naj počakajo na kakovostnega krovca. Svetuje tudi, da naj ne nasedajo izvajalcem, ki niso usposobljeni za tovrstno delo. "Ker v stiski marsikdo potem vzame še enkrat slabega izvajalca. Vsekakor je treba izvajalca preveriti, kaj dela in kakšne reference ima. Sicer bodo imeli še enkrat slabo narejeno," je opozoril.

Ob tem ocenjuje, da bodo verjetno tudi krovci na območjih, kjer je veter odkril veliko streh, oškodovanim priskočili na pomoč takoj, ko bo to možno. "Če bodo, ne vem, v roku meseca, dveh prišli na vrsto, bodo lahko zelo srečni," je dodal.

Na splošno pa vsem lastnikom stanovanjskih in poslovnih objektov, ki razmišljajo o zamenjavi strešne kritine, svetuje, da z odločitvijo o sanaciji ne čakajo na zadnji trenutek, ko je že škoda na strehi in ko ta že začne puščati, ampak naj to načrtujejo vsaj kakšno leto prej.

Močan veter s sunki v višjih legah tudi do okoli 150 kilometrov na uro, v nižjih pa do okoli sto kilometrov na uro, je v četrtek in petek močno prizadel predvsem Gorenjsko in Zgornje Posočje, pa tudi druga območja na severu države. Samo na Gorenjskem je po petkovih začasnih podatkih poškodoval okoli 650 stanovanjskih objektov. Večinoma je odkrival strehe in podiral drevesa, poškodovano je bilo tudi elektrodistribucijsko omrežje.

V javni obravnavi predlog novih sprememb zakona o preprečevanju pranja denarja

windskiper
30. 03. 2026 15.58
Tale tip bo po vsej verjetnosti ustanovil še kakšno agencijo za odkrivanje streh...on bi statika, pa ne vem koga še vse, samo da cufa denar...pa folk naj čaka na kakovostne krovce, tacajt ti pa naj teče na bučo...jao kaj vse nosi ta naša zemlja
Portal
Najlepša slovenska imena, ki se vračajo: Kako izbrati pravega?
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
zadovoljna
Portal
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Nova miss Slovenije je postala Elin Kos
Nova miss Slovenije je postala Elin Kos
To lepotico ljubi Domen Prevc
To lepotico ljubi Domen Prevc
vizita
Portal
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
cekin
Portal
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
moskisvet
Portal
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Triki za lažji prehod na poletni čas
Triki za lažji prehod na poletni čas
dominvrt
Portal
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Trik za kremasto omako brez uporabe smetane
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 5
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
