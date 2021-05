Čakanje na delo podaljšano za mesec dni

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je povedal, da je eden najpomembnejših ukrepov na trgu dela ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo: "Zato je vlada še za en mesec, torej do konca junija, ta ukrep podaljšala. Zanj so doslej namenili več kot 533 milijonov evrov."

Kot je poudaril, zelo aktivno spremljajo dogajanje na trgu dela in razmeram sproti prilagajajo tudi ukrepe: "Ključni cilj je in ostaja: gospodarstvu in posameznikom kar se da ublažiti posledice pandemije in ohraniti čim več delovnih mest."

Po vseh protikoronskih zakonih je bilo do vključno 27. maja 2021 za ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo delodajalcem izplačanih 538,6 milijona evrov, in sicer 31.631 delodajalcem za 214.225 zaposlenih, je povedalCigler Kralj.

Kot je izpostavil, so učinki interventnih ukrepov na trg dela spodbudni, saj so, kot je povedal minister, omejili rast brezposelnosti: "Brezposelnost je namreč v aprilu padla pod 80.000, kar pomeni, da smo glede brezposelnosti dosegli stanje pred epidemijo."