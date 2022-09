Čakre za začetnike: Odklenite energijo telesa in duha še danes

Ne dovolite, da se pot energije skozi telo blokira in zapre vsa vrata v vašem življenju. Imate vso pravico dobiti boljšo službo, najti ljubezen svojega življenja in zaslužiti več denarja.

Predolgo ste čakali korenito spremembo v svojem življenju. Vaših 5 minut za srečo in bogastvo je prišlo!

Chakro – Set naravnih kamnov sestavljajo rdeči jaspis, kamelija, tigrovo oko, zeleni aventurin, lapis lazuli, ametist in kremen. Obstaja več načinov, kako lahko v celoti izkoristite prednosti teh kristalov:

- Beli Chakro kamen – Osvetlil bo vašo pot do blaženosti.

- Vijolični Chakro kamen – izboljša spomin in vam pomaga doseči stabilnost.

- Zeleni Chakro kamen – prinaša mir in nov začetek.

- Oranžni Chakro kamen – Osvobodil vas bo nepotrebne krivde in velikega stresa.

- Rdeči Chakro kamen – nosite ga, če se bojite nečesa, kar prihaja, in da povečate svojo raven energije.

Zaščitite se pred stresom in čustvenim naporom 24/7

Kristali vam bodo pomagali osredotočiti se na pozornost. Ko se ne boste ukvarjali s stresom vsakdana, bo vsaka minuta vašega življenja osredotočena na doseganje obilja na vseh področjih življenja.

Ljudje okoli vas bodo po nekaj dneh opazili spremembe v vaši avri, vi pa boste doživeli spremembe v družini, ljubezni in poslu.

Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na Flamingoshop strani poiščite Chakro – Set naravnih kamnov in si zagotovite neverjetne popuste!

Za popolno zvestobo trgovina Flamingoshop svojim strankam ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Torej, če želite izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, lahko to storite in denar boste dobili nazaj.

OPOMBA: Popust na ta set kamnov je časovno omejen in traja do polnoči oziroma do odprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogah, ki se hitro topijo, le še nekaj kosov Chakro - seta naravnih kamnov.

Kompakten set Chakro lahko enostavno nosite s seboj – zato je lahko vedno z vami





Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.