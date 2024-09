Cankarjev dom obiskali kriminalisti

Po naših neuradnih informacijah so danes dopoldne kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada obiskali Cankarjev dom. Obisk policistov se je zgodil dva dni po objavi, da vodstvo Cankarjevega doma pod taktirko Uršule Cetinski že štiri mesece pred javnostjo skriva več spornih pogodb. Poleg tega smo razkrili tudi, da nekatere pogodbe sploh ne obstajajo, da so bili v Cankarjevem domu organizirani dogodki, za katere vodstvo ni izstavilo računa, in celo očitke, da si Cetinski z uslugami kupuje glasove članov sveta.

Po tem ko so v sredo na Policiji potrdili, "da NPU vodi predkazenski postopek, v katerem preverja več sklopov domnevnih nepravilnosti," so danes po naših zanesljivih informacijah kriminalisti obiskali Cankarjev dom. Prišli naj bi po podatke in dokumentacijo.

Spomnimo, v zadnjih dneh se je pojavilo več očitkov o netransparentnem delovanju naše največje kulturne ustanove v državi, ki jo že deseto leto vodi generalna direktorica Uršula Cetinski ob pomoči njene desne roke, direktorice kongresno-komercialnega dela Brede (Brigite) Pečovnik. Cetinski, ki se sicer poteguje tudi za tretji mandat na vrhu tega državnega zavoda, je v začetku tedna prejela podporo sveta zavoda kot tudi strokovnega sveta Cankarjevega doma. Svet zavoda je kot primernega kandidata poleg Cetinski potrdil še Jureta Novaka, režiserja, ki vodi Prešernovo gledališče Kranj. Končno besedo, kdo bo institucijo vodil naslednjih pet let, bo imela kulturna ministrica Asta Vrečko, ki sicer ni zavezana k upoštevanju mnenj obeh svetov zavoda, kar pomeni, da lahko v potrditev vladi predlaga tudi kakšnega drugega kandidata. Cetinski po pomoč k nekdnanjemu kulturnemu ministru Simonitiju

Poslovanje z zvezo Lions klubov je problematično, ker je direktorica kongresno-komercialnega programa Breda Pečovnik, ki oddaja dvorane Cankarjevega doma, do nedavno vodila tudi zvezo Lions klubov. Med drugim smo v sredo razkrili dogodek, ki je bil v Cankarjevem domu, pa ga na seznamu, ki so nam ga poslali, ni, kar pomeni, da Cankarjev dom zvezi Lions klubov ni izstavil računa.

Že tedne v Cankarjevem domu vztrajajo, da je cenik za oddajo prostorov poslovna skrivnost, katerega razkritje bi lahko povzročilo poslovno škodo. Posledično nam že četrti mesec ne želijo poslati cenika, prav tako pa so počrnili vse zneske v zahtevanih pogodbah. Med drugim smo od Cankarjevega doma zahtevali pogodbe z založbo Beletrina, katere soustanovitelj je eden najvplivnejših ljudi v kulturi, Mitja Čander, ter pogodbe o kompenzaciji najema dvoran v zameno za donirane knjige in pogodbe, ki jih je Cankarjev dom sklenil z zvezo Lions klubov, ki ga je še pred kratkim vodila prav Breda Pečovnik. Pri tem, da cenik ni javen, se v Cankarjevem domu sklicujejo na Ministrstvo za kulturo, ki naj bi večkrat potrdilo poslovno skrivnost cenika. Kljub tem navedbam je ministrstvo na naša novinarska vprašanja odgovorilo popolnoma drugače, kot trdi Cetinski: "Uporabnina za oddajo nepremičnega premoženja države se določi s cenikom, ki ga sprejme predstojnik upravljavca, to je v konkretnem primeru generalna direktorica. Če je upravljavec oseba javnega prava, k aktu poda predhodno soglasje ministrstvo, pristojno za področje, na katerem deluje oseba javnega prava. Cenik se objavi na javnem mestu in na spletni strani upravljavca." Kot kaže, se je Cetinski po objavi našega prispevka v sredo po pomoč obrnila na nekdanjega kulturnega ministra Vaska Simonitija. Včeraj nam je poslala njegovo pisno sporočilo: "Izjava dr. Vaska Simonitija, podana danes, 12. 9. 2024: Spoštovana gospa Uršula Cetinski, na Vašo prošnjo Vam sporočam, da se vsekakor spominjam pogovora z Vami – na začetku naše vlade maja ali junija 2020 – o ceniku Cankarjevega doma in njegovi morebitni objavi. Strinjal sem se z Vami, da cenika ne bi objavili, saj bi z njegovo morebitno objavo zmanjšali konkurenčne možnosti Cankarjevega doma na področjih, s katerimi si Cankarjev dom zagotavlja dodatna potrebna sredstva za svoje delovanje." Ob tem Cetinski izjavi ni priložila nobenega dokumenta, s katerim bi dokazala, da je kulturno ministrstvo res potrdilo, da je cenik poslovna skrivnost. Po naših informacijah tak dokument ne obstaja.

Ali bi lahko bila tudi podpora nekaterih članov sveta Cankarjevega doma problematična? Naše informacije, da je eden od novih članov, Samo Klemenčič, sicer tudi vodja organizatorjev kulturno-umetniškega programa, pred kratkim v klubu Cankarjevega doma brezplačno lahko praznoval svoj abraham, so nam v Cankarjevem domu tudi uradno potrdili.

Kakšna je praksa primerljivih zavodov? Ob tem v Cankarjevem domu navajajo, da "tudi drugi javni zavodi, kot je javni zavod Brdo pri Kranju, katerega ustanovitelj je Vlada, ali Gospodarsko razstavišče, ki je prav tako konkurenca Cankarjevemu domu pri dejavnosti na trgu, svojih cenikov javno ne objavljajo." Venda obstajajo velike razlike med Cankarjevim domom, Javnim gospodarskim zavodom Brdo in Gospodarskim razstaviščem. JGZ Brdo po odloku o ustanovitvi lahko opravlja tudi tržno dejavnost in ima zelo jasno določena pravila, kako se določa cenik. Za razliko od JGZ Brdo pa Cankarjev dom druge dejavnosti lahko opravlja zgolj na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo. Po domače to pomeni tudi, da so vsi podatki o opravljanju drugih dejavnosti, torej tudi cenik, javni. Gospodarsko razstavišče pa nima statusa javnega zavoda, ampak je gospodarska družba, za katera velja drugačne zakonodaja kot za javne zavode, katerih vodstvo neposredno imenuje vlada. Poleg tega ne drži, da JGZ Brdo nima objavljenih cen, po katerih lahko zunanji gostje najamejo kakšnega od objektov, ki jih upravljajo. Tako lahko na primer v vili Bled prihodnjo nedeljo najamete dvoposteljno sobo s pogledom na jezero za 250 evrov na noč, predsedniški apartma pa za 600 eur/noč. Ali pa protokolarno luksuzno brunarico pri petem jezeru v zaprtem delu Posestva Brdo, ki sta jo na primer uporabljala predsedniški zakonski par Türk, za 750 evrov na noč. Cankarjevemu domu so primerljivi naslednji javni zavodi: Kino Šiška, Ljubljanski grad, Festivalna dvorana (Pionirski dom) in na primer tudi Narodna galerija. In vsi našteti imajo javno objavljene cenike za najem.

Vodstvo Cankarjevega doma sicer opozarja, da bo javna objava cenika za oddajanje prostorov povzročila ukinitev kongresno-komercialne dejavnosti in povišanje javnih sredstev za delovanje Cankarjevega doma za približno 5 milijonov evrov letno. Vino direktorice Cankarjevega doma eksluzivno na tamkajšnjih dogodkih? Čeprav so nam v Cankarjevem domu v sredo na naša novinarska vprašanja, ali drži, da se na njihovih dogodkih strežejo vina iz kmetije družine Brede Pečovnik, odgovorili, da o tem niso seznanjeni, so nam včeraj dodatno sporočili, da se po njihovih "preverjenih informacijah vino kmetije Pečovnik ne streže na nobenem dogodku CD". Po naših zanesljivih informacijah družina Pečovnik namreč svoja vina prodaja dvem vinskim kletem (njihova imena hranimo v uredništvu), ti dve kleti pa ga preprodajata naprej podjetju, ki v CD skrbi za gostinsko ponudbo. Prav Pečovnik je tista, ki je zadolžena za pogajanja in pogodbe za najem gostinskih storitev v naši največji držani kulturni ustanovi in ki naj bi podjetju tudi uredila zelo ugodne najemne pogoje. Spomladi smo sicer poročali tudi o sporni pogodbi za odvetniške storitve. Cankarjevemu domu namreč pravno svetuje odvetniška pisarna ljubljanskega podžupana Sama Logarja, medtem ko je njegov kolega, prav tako podžupan, Aleš Čerin do pred kratkim več kot deset let kot predstavnik občine nadzoroval poslovanje Cankarjevega doma. Mladina pa je takrat razkrila več nedoslednosti v poslovnih in računovodskih poročilih Cankarjevega doma. V lanskem in predlanskem poročilu se podatki za isto leto – leto 2022 – namreč ne ujemajo. Enkrat so na primer prihodki iz državnega proračuna enaki nič, drugič naj bi v istem letu prejeli slabih 25 tisočakov. Prav tako se niso ujemali niti splošni stroški, enkrat so bili navedeni v znesku več kot dva milijona, drugič le dober milijon evrov.