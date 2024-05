Dvorane Cankarjevega doma oddajali brez plačila, so si kupovali politične točke?

Si je vodstvo Cankarjevega doma, pod taktirko generalne direktorice Uršule Cetinski, kupovalo politične točke in političen vpliv tudi z ugodnim oddajanjem dvoran Cankarjevega doma našim najvidnejšim politikom? Razkrivamo vsaj dva takšna primera. Založbi Beletrina in Primus sta za predstavitvi knjig dveh najbolj vidnih politikov – nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja in sedanje predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič – stroške za najem dvorane poravnali kar s knjigami. Tak način oddajanja dvoran, brez plačila po ceniku, je najmanj nenavaden, nas opozarjajo viri. Kako pa odgovarjata nekdanji predsednik države in prva dama državnega zbora?