Cankarjevega doma vendarle ne bo več vodila Uršula Cetinski

Prejšnji teden smo poročali, da je generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski po naših neuradnih informacijah za nov mandat na vrhu naše največje kulturne ustanove dobila podporo tako strokovnega sveta kot sveta zavoda. Člani sveta so jo podprli kljub očitkom o netransparentnem delovanju.

Cetinski je vodenje Cankarjevega doma - njegovo javno službo financira ministrstvo za kulturo - prevzela junija 2014 in na tem mestu nasledila dolgoletnega generalnega direktorja Mitjo Rotovnika. Če bi ji zeleno luč prižgala tudi ministrica Asta Vrečko, bi bil to že njen tretji mandat. Vrečkova je imela namreč zadnjo besedo pri izbiri novega direktorja.

Vendar pa ministrica ni bila zavezana k upoštevanju mnenja ne sveta zavoda ne strokovnega sveta. Slednji je podporo Cetinskijevi izrekel, svet zavoda pa je kot primernega kandidata poleg Cetinskijeve predlagal še Jureta Novaka, režiserja, ki vodi Prešernovo gledališče Kranj. Prav on je zdaj torej dobil petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja na čelu največje slovenske kulturne ustanove. Novak je v odzivu povedal, da je hvaležen za izkazano zaupanje: "Veselim se novih izzivov ter dela z izjemno ekipo Cankarjevega doma," je poudaril. Novak se je izkazal kot najbolj strokovno usposobljen kandidat Kot je zapisano v današnjem sporočilu za javnost ministrstva za kulturo, je Vrečkova na podlagi pregleda celotne spisovne dokumentacije, ki vključuje sklepno mnenje razpisne komisije ter mnenji sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, ugotovila, da se je Novak izkazal kot najbolj strokovno usposobljen kandidat za zasedbo razpisanega delovnega mesta generalnega direktorja javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.

Ob tem so še zapisali, da je Novaku v primerjavi z drugimi kandidati razpisna komisija dodelila najvišje število točk, kar izkazuje kandidatovo zelo dobro strokovno poznavanje področij, ki so bila izhodišče za ocenjevanje usposobljenosti in kompetenc za vodenje javnega zavoda Cankarjev dom (CD).

Po navedbah ministrstva je izkazal prepričljivo, smelo in najbolj izvedljivo vizijo poslovanja javnega zavoda v naslednjih petih letih, ki je usmerjena v prihodnost, kar je podlaga za nadaljnji razvoj javnega zavoda v smeri njegovih potencialov, prepoznavnosti in pomena za celotno slovensko kulturno umetniško skupnost ter vpetost v mednarodno kulturno okolje. Kdo je Jure Novak? Jure Novak je gledališki režiser, avtor, performer in producent. Med letoma 2007 in 2010 je bil umetniški vodja gledališča Glej, od leta 2021 je direktor Prešernovega gledališča Kranj. Študiral je filozofijo in sociologijo kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, diplomiral pa iz gledališke in radijske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.

V zadnjih desetletjih je v različnih vlogah vodil in izvajal projekte v številnih ustanovah in pri nevladnih organizacijah doma in v tujini. Izkušnje z vodenjem umetniških institucij je pridobil z umetniškim vodenjem in v drugih funkcijah za Gledališče Glej od leta 2007, vodenjem zavoda Poza od leta 2009 ter generalnim in umetniškim vodenjem Prešernovega gledališča Kranj od leta 2021. Osrednji kulturni in kongresni center Cankarjev dom je največja kulturna ustanova v Sloveniji. Delo arhitekta Eda Ravnikarja je vse od leta 1980 osrednji kulturni in kongresni center, tudi širše v regiji.

