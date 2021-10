Cantarutti je neutemeljeno posegal v delo Zavoda RS za blagovne rezerve

Ugotovila je, da je Cantarutti marca in aprila 2020 v povezavi z naročili zaščitne opreme pri družbi MEDICOP z več dejanji neutemeljeno posegal v delo Zavoda RS za blagovne rezerve, privilegiral točno določenega ponudnika in s tem omogočil neenakopravno obravnavo ponudnikov.

Ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo državnega sekretarja

S tem je kršil 17. člen Zakona o državni upravi in prekoračil svoje pristojnosti ter ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo državnega sekretarja, kar predstavlja kršitev integritete, so opozorili pri KPK.

V skladu z ZIntPK je integriteta "pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi".

Cantarutti je na 22. seji senata Komisije 18. maja 2021 povedal, da je bila njegova pristojnost in naloga pri nabavi zaščitne opreme nuditi pomoč. Povedal je, da je on prosil družbo MEDICOP, da pomaga pri dobavi mask tipa FFP2, ki jih ni bilo v Sloveniji, saj je vedel, da se ukvarjajo z medicinsko opremo, da imajo povezave v Avstriji in da to lahko zagotovijo. Povezal jih je z avstrijskim dobaviteljem in jih prosil, da to dobavijo. Povedal je, da je proizvajalec (t.j. avstrijsko podjetje) sporočil MGRT, kakšne so cene in da je družba MEDICOP vzela le 4 % provizije ter je bila zato korektna cena, saj so drugi jemali po 50 %. Povedal je še, da bi še enkrat počel popolnoma enako, če bi se znašel v isti situaciji. Na nujni seji odbora za zdravstvo 21. aprila pa je dejal: "Cena je bila višja, drži. Ena višjih, ampak spet, v tistem trenutku, ko smo se za to dogovorili, na zalogi v Rojah ni bilo niti tisoč mask FFP2 za medicinsko osebje in zato sem zavestno, spet sem se jaz tukaj odločil, lahko rečem, v soglasju s kolegi seveda, smo rekli da. Pa me terjajte za odgovornost, ampak v tistem trenutku se mi je zdelo to najbolj smiselno in racionalno, ker so bile vendarle maske skoraj da na dvorišču."

Komisija ugotavlja, da je Cantarutti uslužbencem ZRSBR dajal navodila o sklenitvi pogodbe in s tem odločno vplival na izvedbo obeh nabavnih postopkov. Sodeloval je v celotni komunikaciji s ponudnikom, pri urejanju bančnih zadev in se celo vključil v pravico naročnika do pogajanj, kar je nedvomno preseglo njegove pristojnosti in kaže na priviligiranje točno določenega ponudnika. Pomembno pa je tudi dejstvo, da je osebno kontaktiral omenjeno družbo, ker jih pozna in da se je on odločil za konkretnega ponudnika (v soglasju s kolegi iz MGRT), s čimer pa je nedvomno presegel svoje pristojnosti.

Da si je Cantarutti prizadeval za sklenitev posla s točno določenim ponudnikom, je po mnenju KPK prepričljivo in odločno izpovedala tudi priča Ivan Gale, ki je povedal, da je izrazil pomisleke glede previsoke cene mask FFP2 in da bodo še razmislili o podpisu te pogodbe. Dvoma v verodostojnost njegovih izjav niso našli in v njegovo resnicoljubnost tudi ne dvomijo.

Tudi v izrednih razmerah je nujno zagotoviti enakopravno obravnavo in transparentnost postopkov

Komisija ob tem znova poudarja, da je kljub izrednim razmeram, ki so narekovale hitrost in način izvedbe postopkov v tistem času, nujno, da so ponudniki obravnavani na enak način, da so postopki transparentni in so tako zagotovljeni vsaj minimalni standardi javnega naročanja. Z navedenimi ravnanji tedanjega državnega sekretarja pa je bilo določenemu ponudniku omogočeno boljše pogajalsko izhodišče. "S tem se izničita načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo, krepijo pa se klientelizem, korupcijska tveganja in netransparentno odločanje," naštevajo.

KPK je v skladu s svojo nalogo krepitve integritete in pravne države ter preprečevanja korupcije zaradi ozaveščanja in vzpostavljanja ustreznih standardov v delovanju funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje ugotovitve na svoji spletni strani objavila v celoti (v skladu z določbami predpisov, ki urejajo varstvo določenih vrst podatkov).

Kot so zapisali, so ugotovitve pravnomočne, obravnavana oseba zoper njih ni vložila upravnega spora niti ni podala izjasnitve nanje. "Gre za druge ugotovitve kršitve integritete Aleša Cantaruttija, tokrat v povezavi z njegovimi ravnanji pri nabavi zaščitne opreme pri družbi MEDICOP, saj Komisija postopke preiskav vodi smiselno glede na različne sklenjene posle. V prvih ugotovitvah je bila kršitev integritete ugotovljena v posredovanjih za posle družbe HMEZAD – TNT. Postopki pred Komisijo v povezavi z nabavo zaščitne opreme so s tem zoper to obravnavano osebo v celoti zaključeni," so še dodali.