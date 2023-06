Čar srbskih mest v popolnem mestnem oddihu

Od zahoda proti vzhodu, od severa do juga, skozi različne regije, pokrajine, ravnine in gore... Srbija očara očarljiva mestna območja, kjer je zagotovljena dobra zabava in uživanje bogate kulture.

Bogata zgodovina in vplivi številnih kultur so prispevali k raznolikosti in edinstvenosti srbskih mest, od arhitekture, ki je vidna na ulicah, do hrane, ki vas bo razvedrila, ko vam na krožniku postrežejo prijetni in topli gostitelji.

Ljudje, ki goste pozdravljajo z odprtimi rokami, vsako leto poskušajo ponuditi nekaj novega, pa vendar v duhu tradicije, tako da vse ostane pristno in edinstveno. Zato se je vedno vredno vrniti v mesta, ki ste jih že obiskali, medtem ko morate v Srbiji čakati na množico stvari, ki jih še niste videli. Ne glede na to ali ste ljubitelj nore popolne zabave, ki vas bo zagotovo odpeljala v Beograd, srbsko metropolo, ki je znana kot meka za vse oblike zabave, ali pa ste za lažji tampo vojvodine ravnice, ki vas bo sprejela v Novem Sadu ali Subotici, ali po bogati gastronomiji juga, ki vas čaka v Nišu ali Kragujevcu... Počitek boš imel na nivoju. V nadaljevanju vam prinašamo najpomembnejša srbska mesta, kjer lahko najdete popolno hotelsko sobo za vaš naslednji mestni oddih. Beograd Mesto s tisočimi zgodbami in še več lokacij za odličen čas, Beograd je kraj, kjer se preteklost sreča s sedanjostjo, kjer se vznemirljivi okusi stekajo v bujne noči, pustolovščino pa čaka na vsakem koraku. To je mesto, kjer se objemata dve močni reki, vzhod trči z zahodom, burna zgodovina pa odzvanja skozi življenje napolnjene ulice. Od zemunskih ozkih kaldrovih ulic in dih jemajočega razgledišča, skozi boemsko Skadarlijo in čarobni Kosančićev venec, do odprtega muzeja preteklosti na Kalemegdanu in pogleda na sotočje dveh rek, bo Beograd očaral tudi tiste, ki so mislili, da jih zgodovina ne zanima preveč. Ker v Beogradu zgodovina ni pripovedana, ampak se živi. Gastronomska pot skozi mesto se začne na zelenih tržnicah, živahnih templjih hrane, ki s svojimi barvami in vonji prebudijo vse čute, nadaljuje pa se v tradicionalnih gostilnah in sodobnih restavracijah, kjer je vsaka jed eksplozija okusa. Po spektakularnem obroku vas čakajo številni beograjski lokali, klubi in splavi, saj ponoči najbolj utripa ritem Beograda. In po vznemirljivi noči, tudi največji avanturisti potrebujejo oddih od mestnega bustle, ki ga boste našli na Adi Ciganliji, jezeru malo izven centra mesta, kjer lahko uživate v vodnih športih, sončenje, hoja in kolesarjenje.

Novi Sad Novi Sad že tri stoletja je prostor raznolike in bogate kulturne dediščine številnih ljudi, ki živijo v tem. Opredmetena in nesnovna kulturna dediščina je osnova, na kateri počiva interaktivna mreža znanstvenih in kulturnih ustanov, zaradi česar je Novi Sad prostor za aktivno srečanje različnih kultur in identitet. Je mesto muzejev, galerij, dogodkov, s katerih je glasbeni festival EXIT pridobil mednarodno priznanje in priznanje. Novi Sad privablja obiskovalce tudi s svojo dekoracijo, pogledom na Petrovaradiniško trdnjavo – Gibraltar na Donavi, različne jezike, ki jih govorijo njeni prebivalci, ritem, ki se razlikuje od napornega, kaotičnega mestnega časa. V bližini mestnega središča, kjer najdete baročni, neo-renesančni, klasicistični in bauhausski objekt, so izletišča, ohranjena narava in kompleks ortodoksnih samostanov na območju Narodnega parka Fruška Gora. Salaši, čarde in vinske poti v bližini mesta ponujajo obiskovalcem priložnost, da doživijo vso bogastvo gastronomije in podeželskih običajih. Novi Sad, mesto na Donavi, mesto evropske zgodovine in tradicije in balkanskega gostoljubja, je doživetje, ki ga morate doživeti.

Subotica Najbolj severno srbsko mesto je skrit dragulj osupljive arhitekture in bogate zgodovine. Le 10 kilometrov od madžarske meje, Subotica je mora-have stop za vse tiste, ki iščejo vrhunsko gastronomijo, lepoto in čarovnijo. Ulice Subotice vas bodo odpeljale nazaj v čas, stavbe v slogu secestev in gotskega oživljanja pa vas bodo pustile brez sape. Mestna hiša, simbol velikosti in dediščine Subotice ter Palača Rajhl s svojo kombinacijo barv, oblik in masterdecoracij, sta neizogibni točki na zemljevidu mesta. A Subotica je veliko več kot nabor impresivnih stavb. Duša tega mesta se nahaja v zgodbah njegovih prebivalcev. Subotica izsušuje multikulturnost, vsaka etnična skupina pa s svojimi tradicijami in običaji prispeva k duhu mesta. Mesto je tudi raj za gurmane, s kulinariko, obogateno z vplivi in okusi. Ne glede na to, ali želite poskusiti tradicionalne srbske jedi, kot so ćevapi ali gibanica, ali kaj podobnega kot madžarski golaž ali romunska sarmala, bo subotiška kulinarična ponudba zadovoljila vsako neba. Le 8 km od Subotice je Palić, največje naravno jezero v Srbiji, ki je ostavek starodavnega Panonsko morje. Njegova voda je slana, znana pa je tudi po svojem lečečem blatu. In seveda, če ste v Vojvodini, ne pozabite poskusiti lokalnih vin!

Loznica Nekoč del rimske pokrajine Dalmacije in zdaj srce zahodne Srbije, Loznica je majhno, a živahno mesto, ki se ponaša z bogato kulturo, neverjetnimi naravnimi lepotami in ljudmi, ki vas bodo sprejeli z odprtimi rokami. To mestece je dobilo ime po vinu (trti), ki se na tem področju goji že od tretjega stoletja, in vas bo očaralo s svojo očarljivo arhitekturo in kamenjami. V velikem parku boste naleteli na spomenik Jovana Cvijića, ustanovitelja geografije v Srbiji, ki je bil v smislu njegovih dosežkov daleč pred časom. Če imate radi naravo, iz Loznice lahko enostavno obiščete reko Drino, močno lepotico, katere kristalno čiste vode se spuščajo regate skozi razburljivo naravo. Vzpon na Crni vrh (779m), najvišjo točko gorskega Gučeva in uživajte v pogledu na Banjo Koviljačo, Loznico in Drino. Želite čutiti podeželski duh? Ostanite v enem od podeželskih gospodinjstev, kjer boste uživali v lokalnih specialitetah. Čeprav je majhno mesto, se Loznica ponaša z živahno kulturno sceno. Od tradicionalne ljudske glasbe in plesnih nastopov, do umetniških razstav in kulinaričnih festivalov se v tem očarljivem mestu vedno dogaja nekaj zanimivega. V restavracijah z nacionalno kulinariko boste pogosto jedli iz zemeljskih živil, ki ohranjajo naravni okus in aromo živil.

Niš Ko boste na jugu, bodite južnjaki! Mesto Niš je regionalni, upravni, kulturni, gospodarski kongres in univerzitetno središče jugovzhodne Srbije. Zaradi položaja v rodovitni Niški dolini, obdani z močnimi območji Suve planine, seličevice in Svrljiških gora, je privlačno mesto za življenje že od samega začetka civilizacije na evropskih tleh. Znan kot rojstni kraj rimskega cesarja Konstantina Velikega, Niš je neizogibni dragulj arheologije, zgodovine, kulture in gastronomije. Na poti do središča mesta se nahaja Cele Kula, ali stolp človeških lobanj, edinstven spomenik zgrajen lobanje srbskih bojevnikov. Ko ste v mestu, se sprehodite po impresivni nišni trdnjavi, dokončani v 18. stoletju, v notranjosti katere se nahaja turška kopel, džamija, lapidarij z rimskimi nagrobniki in smodnikom. In znamenita gastronomija? Ulica Kazandžijsko sokače vas bo odpeljala nazaj v čas in vas osvežila z odlično gurmansko ponudbo. Ko bodo enkrat napolnjeni z rožnatimi obliži za sode, lonce in krste za žganje, zdaj pa s šumom številnih obiskovalcev, bo ta slikovita ulica najbolje prebudila utrip mesta. V poletnih mesecih mesto postane festivalski center. Mednarodni jazz festival Nisville poteka vsak avgust. Vsako mesto ima nekaj, kar ga naredi prepoznavnega. V Nišu so to merak, vesel duh, gostoljubje in južni čar Nišlija.

Kragujevac Sumadija je osrednji del Srbije, in Kragujevac v središču Sumadije. Zato mnogi pravijo, da to mesto, ki je nekakšno središče države, najbolje odraža splošni srbski duh. Nahaja se na bregu reke Lepenice, v dolini, obrobni z lepimi Šumadijinimi gorami – nihajoča pobočja Rudnika, Crni vrh in Gledić. Kot nekdanja srbska prestolnica je Kragujevac mesto, ki je bogato z zgodovino, danes pa je z objekti in ustanovami, ki so prispevale k razvoju in modernizaciji Srbije. Od številnih kulturnih znamenitosti ne smete zamuditi kulturno-zgodovinskega kompleksa Milošev venac, v katerem je stara (dvoriščna) cerkev iz leta 1818 in zborna stavba iz leta 1856, po ogledu znamenitosti pa se lahko sprostite v eni od številnih kavarnah, kavarnah in restavracijah. V Kragujevcu so združeni vsi okusi in sadje Šumadije – iz te regije izvirajo številne jedi s kislim zeljem: dimljene konice v kislem zelju, "poročno" zelje, podvarak... znane so tudi jagnjetine specialitete, kot sta jagnječja pečenka in jagnjetina capama. Šumadijska regija je znana tudi po pijači imenovani "Šumadija čaj" – ki se svari iz "mehkega" slivnega žganja, vode in karameliziranega sladkorja. Pozimi je najpogosteje pijan, vendar ga moraš poskusiti kadarkoli prideš v Kragujevac.

