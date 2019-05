'Nova industrijska revolucija bo vodila v družbene in politične spremembe'

Z bučnim aplavzom so zbrani v ljubljanskem Mestnem muzeju, med njimi tudi slovenski politiki kot staDimitrij Rupel in Milan Brglez, pozdravili katalonskega separatističnega voditelja Carlesa Puigdemonta in nekdanja člana katalonske vlade Tonija Comina inClaro Ponsati. Vsi trije so se odzvali vabilu evropskega poslanca Iva Vajgla in prav Slovenijo izbrali kot eno izmed svojih prvih postojank evropske volilne kampanje.

Vsi trije živijo v izgnanstvu že vse od leta 2017, v tujino pa so se morali zateči zaradi obtožb upora in zlorabe javnih sredstev – istih obtožb, zaradi katerih se trenutno v Španiji pred sodiščem brani 12 njihovih kolegov, ki jim grozijo dolgoletne zaporne kazni. Gre za politične zapornike, trdi Puigdemont: "Ta politični proces in dejstvo, da imamo politične zapornike, je sramotno ne samo za Španijo, temveč za celotno Evropo. Štirje izmed njih so bili izvoljeni v španski parlament, kljub temu so še vedno v zaporu. Torej, v Evropi imamo izvoljene parlamentarce v zaporu in to je nesprejemljivo,"pravi in dodaja, da se bodo za svoje zaprte kolege in njihovo osvoboditev še naprej borili iz izgnanstva.

In vse to zaradi boja za neodvisnost Katalonije, ki je vrhunec dosegel oktobra leta 2017 z referendumom o neodvisnosti, na katerem se je (sicer pri zgolj 42,3-odstotni volilni udeležbi) 90 odstotkov Karaloncev odločilo za neodvisnost. Referendum pa je zaznamovalo tudi nasilje španskih oblasti, ki so referendum označile za nezakonit, in policije, ki je volivcem želeli preprečiti udeležbo na referendumu. 10. oktobra je takratni predsednik katalonske vlade nato podpisal simbolično deklaracijo o neodvisnosti, osrednje španske oblasti pa so se na to odzvale z razpustitvijo katalonskega parlamenta, odvzemom avtonomije in izvedbo novih volitev v tej španski regiji. 27. oktobra je sledila resolucija, ki jo je sprejel katalonski regionalni parlament, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije kot suverene, demokratične, socialne in pravne države.

In prav za to se v bodoče nameravajo boriti iz hrama evropske demokracije, kandidaturo na evropskih volitvah pa jim je španska volilna komisija sprva prepovedala, češ da ne živijo v Španiji, a je nato v začetku meseca sodišče v Madridu odločilo, da ima nekdanji katalonski voditelj pravico kandidirati. "Od prvega dne življenja v izgnanstvu se borimo za več demokracije v Kataloniji in po vsej Evropi . Biti izvoljen je eden izmed najboljših načinov za obrambo močnejše demokracije."