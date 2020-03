Čaroben joga vikend v Portorožu!

Morje ima spomladi poseben čar, in prav to smo imeli v mislih, ko smo pripravljali program ter izbirali lokacijo. Če k temu dodamo vrhunski paket nastanitve in wellnessa v Grand hotelu Life Class ter odličen program joge, je to nekaj, česar res ne gre zamuditi. Pridružite se nam, ne bo vam žal!

Prestiž petih zvezdic. Preplet joge, Mediterana in Istre. Prvine tradicionalnega in sodobnega – v hotelu, sobi in storitvah. Vse za vrhunski jogijski program, maksimalno udobje in vašo sprostitev. Prestiž popolnega ravnovesja!

V inverzijah se intenzivno sproščajo nevrotransmiterji, ki spodbudijo občutek zadovoljstva, ugodja in sreče (dopamin, endrofin, seratonin), poleg tega se uravnava hormon kortizol, ki ga poznamo kot stresni hormon nadledvične žleze. Seveda je pogoj za vse zapisano, da nam je v inverzijah razmeroma udobno in da jih potemtakem lahko zadržimo vsaj nekaj minut (zaznavno pomembne razlike v živčnem sistemu so opazne po treh minutah zadrževanja inverzij). Vse to pa je mogoče, če se naučite varne in pravilne izvedbe inverzij pod strokovnim mentorstvom izkušenega učitelja joge.

Z daljšim zadrževanjem inverznih položajev, kot sta na primer sveča in stoja na glavi, vplivamo na krvni pretok in razbremenitev mnogih organov. Ti antigravitacijski telesni položaji pozitivno učinkujejo na naš venski in limfni sistem . Z njimi krepimo naš imunski sistem, razbremenimo številne organe in preprečujemo zatekanje nog.



Sadhana joga intenziv – URNIK

Petek, 20. marec

15.00 – 17.00 Registracija na recepciji hotela in namestitev

17.30 – 19.00 Praksa joge 1: Inverzije, ki sproščajo (T)

19.00 Večerja

20.30 – 22.00 Uvod in spoznavni večer



Sobota, 21. marec

7.00 – 8.00 Praksa joge 2: Joga za dobro jutro (T)

8.00 – 10.00 Zajtrk

10.00 – 10.45 Kaj moram vedeti o izvedbi inverzij, da bodo varne in učinkovite? (S)

11.00 – 16.00 Prosto, wellness

16.00 – 19.00 Delavnica inverzij*:

Učenje asan: viparita karani, salamba sarvangasana, halasana, matsjasana (B, T)

19.00 Večerja

20.00 … Prosto, wellness



Nedelja, 22. marec

8.00 –10.00 Zajtrk

10.00 –13.00 Delavnica*: Priprave na stojo na glavi (S, B)

13.30 – … Kopanje v bazenih z morsko ogrevano vodo, wellness



Opomba:

• Delavnica: vsaka delavnica bo poleg podrobne razlage in demonstracij asan vsebovala tudi šestdesetminutno vodeno prakso joge.

• Legenda pri urniku: S – Sneža, T – Tjaša, B – Blaž



Vtisi udeleženev preteklih dogodkov:

"Bogato, strokovno , zanimivo in ljubeče vodeno... Prijetni, odprti ljudje, čudovita nova poznanstva... Vajine vadbe so eno lepših gibanj, ki jih je v zadnjem času deležno moje telo. Hvaležno mi vrača z dobrim počutjem in občutkom svežine. Tudi um je lažje obvladljiv in spoznanja o sebi so raznolika :)) Hvala vama za vajin entuziazem in neusahljivo energijo, ki navdušuje in znova in znova pritegne!"

"Na seminar sem prišla zrela kot hruška. Zrela v smislu pripravljenosti za učenje. Na polno sem absorbirala novo znanje, dala sem si priloznost za samoopazovanje, za prepuščanje. Mnogokrat me je presenetilo kako navzoca sem bila sama s seboj, z dihom, hkrati pa sem nekritično opazovala kje mi ne stece. Izjemno lep dogodek, vidva sta pa vrhunska. Iz srca hvala za tako polno in lepo izkušnjo."

"Jogijski oddih je bil nekaj, kar mi je pomagalo “odlupiti” še nekaj plasti v spoznavanju same sebe. Ogromno mi je dal v tem smislu, da sem resnično imela dovolj časa prepoznavati odzive lastnega telesa v določenih situacijah. Je res nekaj, kar bom tako priporočila drugim, kot tudi z največjim veseljem ponavljala v prihodnjih letih."

"Vikend je bil vse, kar sem potrebovala. Ravno prav aktiven in ravno prav sproščujoč, da ob koncu čutim svoj dih in predvsem čutim svoj miren dih. Po to sem prišla in to in še mnogo več sem dobila. Izredno hvaležna sem, da sta to kar sta in da delujeta kot delujeta, ker sta naredila velik vtis name in verjamem, da se bom vračala."

"Moj odgovor ne rabi biti anonimen, ker jaz povem kot je in to ne skrivam. Program je bil intenziven in prav je tako. Naučila pa sta nas od prvega dne dalje, da bo program tako intenziven kot si ga bomo naredili sami. Jaz osebno sem doživljal zelo globoko. Spoznal sem veliko o sebi in šel korak dalje v boljše življenje, katerega si zaslužim in želim. Delal sem toliko kot sem zmogel in toliko, da sem se počutil super. Zadnje leto praktično nisem izvajal joge, sedaj pa sem "oddelal" cel vikend, ki je bil intenziven. Zmaga moja, vesel zelo :)) Kar se tiče vajinega znanja, vsi dobro vemo, da sta top. Kar se tiče organizacije top, kar se tiče ljudi v skupini top. Ne morem verjeti, da po 3 dneh vadbe dejansko pogrešam vse udeležence. Kaj? Kdo sem jaz, ko sem vedno delal zelo individualno. Noro in lepo...da ti toliko ljudi pusti neverjetne občutke in se imaš tako lepo...res ne morem verjeti. Ene osebe ne bi zamenjal na tečaju, ker so bili vsi neverjetni. Sedaj sedim na kavi in pišem odgovore na anketo in filingi, ki mi preplavljajo telo so neverjetni. Res lepo, hvala...toliko kot sem se jaz odprl na tej delavnici...noro...se zabaven sem bil vmes :) Tako, da Sneža in Blaž smer v katero plujeta, plujemo vsi mi, ki smo tako in drugače povezani JE DEFINITIVNO PRAVA. Se vidimo kmalu ;) Iztok"

"Celoten program - od začetka do konca je bil dobro zasnovan in tudi izveden. Vsebinsko je bil tako teoretično, kot praktično zelo bogat in intenziven, prevladovala pa je sproščenost, pozitivna energija in prijetnost. Posledično lahko v atmosferi, ki se v tako prijetni družbi in oddihu ustvari, odkriješ marsikatero zanimivo lastnost/opazko sebe, ki bi jo v tempu/ritmu vsakdana ali na družinskem oddihu težje. Osebno sem doživela veliko "AHA" momentov, do katerim menim, da sem prišla ravno zaradi karakteristike programa, prisotnih in seveda učiteljev :). če sem bolj konkretna: dih v prsnem košu sem sicer na tečajih že začutila. Ampak na način, ki sem ga občutila in spoznala tukaj, težko opišes z besedami. Lahko sem si ga celo vizualizirala. Potem med prakso zadnji dan pri prepletu rok in dvigu lopatic, sem v enem trenutku pri izdihu poiskusila samo "še malo" potisniti navzgor in kar naenkrat sem lahko za nekaj centimetrov. Občutek nemogočega :D In še nekaj takih momentov sem doživela! Da ne bom predolga, bi samo dodala: HVALA :)"

