Čarobija obstaja in živi na adventu v Varaždinu

Vse, kar ste morda slišali o Božičku, je res! Res obstaja, res je čaroben, velika novica pa je, da živi, nič manj ne več, kot v – Varaždinu!

Natančneje, urok domuje v varaždinski Gajevi ulici na številki 10, na vratih pa piše: "Božiček". To je res on, samo poglejte ga – z glavo in brado. Lani je prispel iz Finske in bil tako navdušen nad čudovitim adventnim Varaždinom, da se je odločil, da naslov v središču Varaždina postane njegov zimski dom.

icon-expand Gost od daleč z rdečo kapico, dolgo brado in širokim nasmehom. FOTO: Arhiv ponudnika

Gost od daleč z rdečo kapico, dolgo brado in širokim nasmehom Božičkova hiša je pravljično mesto, polno topline, veselja in smeha za otroke in odrasle, poleg samega Božička pa so tu tudi njegovi prikupni pomočniki, škrati, tako da je zabava v vsakem primeru zagotovljena. Tu so fotografiranja, ustvarjanje večnih spominov, zgodbe za odrasle in otroke, glasbene delavnice in koncerti ter številne druge vsebine, ki ogrejejo srca malčkov ali srca odraslih, ki še niso izgubili otroškega veselja. Božiček in njegovi palčki z velikimi nasmehi sprejmejo vsakega gosta in poskrbijo da vsi zapustijo to čarobno mesto polni praznične čarovnije.

icon-expand Zimski Špancirfest FOTO: Arhiv ponudnika

Zimski Špancirfest vas pričakuje Advent v Varaždinu je v polnem teku. Že tako lepo mesto smo z okraski in lučkami spremenili v pravljično mesto, kjer vas na vsakem koraku čaka nekaj lepega, zabavnega ali okusnega. Varaždinski advent traja do 6. januarja, do takrat pa se bo na osmih lokacijah v zgodovinskem središču mesta zvrstilo skoraj 100 različnih programov za vse okuse in starosti, kar ga uvršča v nekakšen "zimski Špancirfest", a ne čakajte zadnja minuta. Advent v Varaždinu je najbolje obiskati čim prej, se naužiti čarovnije in se nato pred njegovim koncem vrniti vsaj še enkrat!

icon-expand Nekaj ​​slanega, nekaj sladkega, nekaj domačega, nekaj tujega FOTO: Arhiv ponudnika

Nekaj slanega, nekaj sladkega, nekaj domačega, nekaj tujega Če obstaja čas v letu, v katerem se res lahko prepustimo vsem svojim željam – je to ta, počitniški čas. Dišečih in okusnih izzivov je enostavno preveliko, zato je najbolje, da se jim prepustite in uživate v vseh hedonističnih radostih, ki jih ponujajo adventni prazniki. Na vseh treh adventnih trgih v Varaždinu: Korzu, Trgu Miljenka Stančića in Kapucinskem trgu najdete vse, kar vam lačno srce poželi: klobase, mesne in zelenjavne sendviče ter mamljive burgerje (hiške varaždinskih uličnih prehrambenih znamk Medonja, Škartoc ljubavi, Banus grill oz. MC zolajaji) ali izjemne sladice (Kraftne in Krafnice v stojnici Ekos Cakes in neustavljive mini palačinke s čudovitimi prelivi v Puffy trailerju). Seveda je tu še cela vrsta drugih gastronomskih točk s pestro ponudbo prigrizkov ter raznih toplih in drugih napitkov ter napitkov, ki so v pravljičnem vzdušju adventno okrašenega Varaždina še kako mamljivi.

icon-expand V Varaždinu je zima topla, ne glede na zunanjo temperaturo. FOTO: Arhiv ponudnika

Zimska toplina V Varaždinu je zima topla, ne glede na zunanjo temperaturo. Vašo dušo ogreje ljubezen, edinstveno romantično vzdušje mesta in vznemirjenje, ki ga prinaša adventno druženje s prijatelji. Svoje telo lahko ogrejete z raznovrstnimi finimi prigrizki in toplimi napitki, ledenimi adrenalinskimi atrakcijami velikega drsališča in razburljivega ledenega tobogana na Kapucinskem trgu ali pa se sprehodite po okrašenih ulicah Varaždina in raziskujete ponudbo daril in spominki na pisanih stojnicah. Polepšajte si zimo, odkrijte njeno toplino na adventu v Varaždinu! Naročnik oglasa je TZ Varaždin.