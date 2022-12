Čarobna črka E. Novi EQE.

Mercedes-Benz električno ofenzivo nadaljuje z modelom EQE, ki temelji na električni arhitekturi, razviti posebej za električna vozila. Športno-poslovna limuzina ponuja vse bistvene funkcije večjega EQS, le v nekoliko bolj kompaktni obliki.

icon-expand EQE se s svojimi linijami očitno zgleduje po električnem paradnem konju EQS, vendar je nekoliko bolj kompakten in oblikovno športen. FOTO: Mercedes-Benz AG

Od izumitelja avtomobila z več kot stoletjem dolgo tradicijo neprestanih avtomobilskih inovacij, ki so na številne načine zaznamovale tako varnost kot vozne lastnosti avtomobilov, se ne pričakuje drugega kot nadaljevanje njihovega poslanstva tudi v sedanjosti in prihodnosti. EQS je primer uspeha v procesu elektrifikacije, z modelom EQE pa želi podjetje iz Stuttgarta tehnološki uspeh spremeniti v prodajni uspeh. Vse kaže, da bo Mercedesu uspelo. Dovolj je pogledati konstrukcijo sodobne limuzine, ki je neposredna naslednica legende modelov, kot so W123 in celotne serije naslednjih avtomobilov, v katerih se pojavi čarobna črka "E". Zgodovina razreda E je zgodovina cenovno dostopnega luksuza Mercedes-Benz razreda E je bil v tehnološkem pogledu vedno v ospredju. Vsaka generacija je raven udobja in varnosti dvigovala višje in višje. Vzorec je bil vedno enak. Rešitve, preizkušene v dražji limuzini razreda S, so se pojavile v razredu E, ki je hitro postal kazalnik resnično dostopnega luksuza. Nič drugače ne bo z novim limuzinskim modelom EQE. Od zunanjosti, preko najmodernejše notranjosti, do stotine sodobnih rešitev, ki smo jih spoznali že v najbolj prestižni električni limuzini EQS. Pri Mercedes-Benz so EQE poimenoval kar "Electric Art", kar v prevodu pomeni "električna umetnost" ali "električna umetnina". Obe različici natančno odražata njegov pomen. Pri snovanju modela EQE so se spraševali, kaj v današnji avtomobilski industriji pomeni beseda "luksuz". To niso le odlične vozne zmogljivosti, udobje pri vožnji in izjemna varnost, temveč tudi priložnost, da prihranite dragocen čas in živite življenje na okolju prijaznejši način. Oblikovan na revolucionaren način Šef zunanjega oblikovanja pri znamki Mercedes-Benz, Slovenec Robert Lešnik, je priznal, da je prehod z motorjev na notranje zgorevanje na električne motorje velik izziv za avtomobilsko industrijo, saj se delo za oblikovalce začenja od začetka. Še posebej velik izziv pa predstavljajo električne limuzine, ki so zahtevale, da so se pri Mercedes-Benzu dela lotili na revolucionaren način, na nepopisanem listu papirja. Ljudje so že več kot stoletje navajeni na avtomobile z motorji na notranje zgorevanje, kjer je spredaj za prvo osjo vgrajen velik motor. Električni avtomobil ne potrebuje velikega motorja, zato je videz povsem drugačen. Na to se bodo ljudje navadili, pravi Lešnik.

icon-expand Novi EQE stavi na enačbo tri-v-enem, saj se v njem povežejo najsodobnejša tehnologija, udobje in športnost. FOTO: Mercedes-Benz AG

Pri športnih terencih z višjo oddaljenostjo od tal lahko baterije enostavno vstavijo v dno vozila, pri limuzinah pa je proces povsem drugačen. Pri EQS in EQE so zato oblikovalci uporabili povsem nov pristop. Oblikovanje narekujeta predvsem aerodinamika in slogovni jezik čutne čistosti. EQE sprejema jasno oblikovno pisavo večjega EQS, kar pomeni, da prevladujejo kratki previsi in zaobljene linije, vseeno pa so ga naredili bolj športnega. EQE je popolnoma drugačen kot razred E. Povsem drugačen je tudi karakter vozila. Po zunanjih merah (dolžina/širina/višina: 4946/1961/1512 milimetrov) je EQE primerljiv z modelom CLS. Tako kot slednji ima fiksno zadnje steklo in pokrov prtljažnika. EQE vam prihrani čas Za zvezdo v nosu motorne maske je skrit radar, spredaj je polno senzorjev. EQE kot eden redkih avtomobilov namreč omogoča tretjo stopnjo avtonomne vožnje, zato potrebuje tudi lidar. Obraz vozila ni več vstopnik za zrak, ampak je visokotehnološki del. Uporabili so material indium, ki nadomešča krom. To pa zato, da so omogočili delovanje radarja. Mi smo prvi. Ne gre le za estetiko, ampak tudi tehnologijo. To dela Mercedes posebnega. Mercedesa boste prepoznali tudi po tem, da nima ostrih robov, o prestižnih električnih limuzinah pravi Lešnik.

icon-expand S svojo obliko poskrbi za ekskluzivnost do zadnje podrobnosti. FOTO: Mercedes-Benz AG

EQE prihrani tisto, kar nam vedno primanjkuje, to je čas. To počne na več načinov. 3. stopnja certifikata za avtonomno vožnjo omogoča, da je EQE opremljen z naprednim sistemom DRIVE PILOT, ki omogoča samostojno premikanje pod določenimi pogoji. Med drugim omogoča avtonomno parkiranje in samostojno vožnjo do praznega parkirnega mesta ter kasnejšo vožnjo nazaj do lastnika (funkcija INTELLIGENT PARK PILOT in Automatic Valet Parking). Tako impresivno delovanje ne bi bilo možno brez napredne programske opreme MB.OS in sodobne elektronske opreme, ki nadomešča človeške oči. Na voljo je z laserjem LiDAR, radarjem, kamero, ultrazvočnimi senzorji in celo senzorjem vlažnosti, ki zaznava mokro vreme. Programska oprema nenehno v prostoru določa trenutni položaj EQE, in sicer z večjo natančnostjo kot običajen sistem GPS. Pomembno je tudi, da Mercedesovi sistemi v EQE delujejo v ozadju, ne da bi jih voznik sploh opazil. Kraljestvo prostora Duša avtomobila je notranjost. Kar zadeva EQE, ni dvoma, da je veličasten. Mercedes se je osredotočil na bolj sodoben in tih minimalizem, ki je bil prej predstavljen v limuzini EQS. Kabina ponuja kraljestvo prostora. Notranje mere presegajo tiste v današnjem razredu E, npr. prostor za ramena spredaj (plus 27 mm) ali notranja dolžina (plus 80 mm). Avto namreč spredaj nima motorja z notranjim zgorevanjem, zato so imeli oblikovalci pod vodstvom Lešnika možnost narediti drugačne proporce vozila. Skrajšali so ga zunaj in povečali znotraj.

icon-expand Kabina ima digitalno armaturno ploščo s Hyperscreenom s tremi zasloni, prekritimi z zaobljenim steklom. V širino meri do 141 centimetrov, njegova površina pa meri skoraj četrt kvadratnega metra. FOTO: Mercedes-Benz AG

Armaturna plošča gosti 12,2-palčni virtualni kokpit in 12,8-palčni zaslon zabavno-informacijskega sistema z oznako MBUX. Lahko pa si privoščite tudi 56-palčni zaslon Hyperscreen, ki pod zaobljenim pokrovnim steklom skriva tri zaslone, dva zaslona merita 12,3 palca, največji pa meri 17,7 palca. Upravljanje je poenostavljeno z umetno inteligenco, ki vozniku glede na kontekst ponuja največkrat uporabljene funkcije. Seveda je na voljo tudi glasovno upravljanje. Poleg tega 12 aktuatorjev, ki zagotavljajo haptične povratne informacije, olajša upravljanje na dotik. Avto načrtuje pot namesto vas Napredna navigacija je opremljena s tako imenovano električno inteligenco. To je načrtovalec poti, ki poskrbi za idealen urnik, vključno s polnilnimi odmori, da boste čim hitreje in čim bolj udobno prispeli na cilj. Pot načrtuje na podlagi številnih dejavnikov in se dinamično odziva na primer na prometne zastoje ali spremembo načina vožnje. To vključuje tudi vizualizacijo v zabavno-informacijskem sistemu MBUX, s pomočjo katere voznik vsak trenutek ve, ali razpoložljiva kapaciteta baterije zadošča za vrnitev na izhodiščno točko brez polnjenja. Polnjenje bo olajšala tudi aplikacija Mercedes me Plug & Charge, ki omogoča 530.000 polnilnih mest v 31 državah. Dovolj je, da priključite vozilo, ta pa komunicira s polnilnikom, ki poskrbi za vso administracijo namesto vas. EQE ni opremljen le z naborom klasičnih asistentov, ampak tudi z nadzorom utrujenosti voznika, ki prek vgrajene kamere neposredno sledi očem. Kamera je vgrajena na instrumentni plošči in ima tudi drugo nadzorno funkcijo. Za primer, ko voznik spremlja video vsebino na zaslonu, namenjenem zgolj sopotniku, takoj zatemni zaslon. Naravni materiali in prečiščen zrak Ponos EQE je tudi klimatska naprava s filtrom HEPA, ki je sposoben odstraniti izjemno majhne in za zdravje škodljive delce, vključno s cvetnim prahom. Idealno vzdušje v kabini dopolnjujeta tudi aromatizacija z novim vonjem temne čokolade in avdiosistem Burmester, ki na prednjih sedežih ali zadnji klopi pričara koncertno vzdušje. Morda je presenetljivo, vendar kabina EQE ni le elegantna in moderna, ampak tudi trajnostna in okolju prijazna. V njej ne boste našli materialov živalskega izvora, temveč številne materiale, pridobljene v procesu recikliranja: od ekousnja do bioplastike, skrbno proizvedene z najmanjšo emisijo CO2 v celotnem procesu. Hitro polnjenje in 660-kilometrski doseg EQE tako kot EQS temelji na modularni arhitekturi EVA 2.0. Sinhroni elektromotor je opremljen s trajnim magnetom in dvema navitjema s tremi fazami. Zahvaljujoč temu mora zagotoviti visoko stabilnost delovanja in učinkovitost. Baterije imajo uporabno kapaciteto do 90,6 kWh in so sestavljene iz desetih modulov z zmogljivim upravljanjem toplote. Količina problematičnega kobalta v njih je zmanjšana na manj kot 10 %. Po standardu WLTP baterija zagotavlja doseg do 660 kilometrov, tudi po zaslugi tristopenjske rekuperacije, katere intenzivnost lahko voznik uravnava z ročicami na volanu.

icon-expand Osnovne različice poganja sinhron elektromotor na zadnji osi z močjo 215 kW, zmogljivejše pa imajo pogonom 4Matic z elektromotorjem na obeh oseh. Sistemska moč je pri najbolj zmogljivi izvedbi 460 kW, če pa je vozilo opremljeno z AMG DYNAMIC PLUS, je največja moč kar 505 kW. FOTO: Mercedes-Benz AG

Ponuja tudi možnost jadranja, tako da lahko EQE v celoti izkoristi svoj zagon. Podpora za polnjenje do moči 170 kW pomeni, da lahko v 15 minutah na hitri polnilnici baterijo napolnite s 35,5 kWh, to pa doseg podaljša za naslednjih 250 kilometrov vožnje. Občutek lebdenja na leteči preprogi EQE standardno ponuja klasično šasijo s popolnoma neodvisnim vzmetenjem koles. Za doplačilo pa bo na voljo tudi slavno pnevmatsko vzmetenje Airmatic z zvezno nastavljivim blaženjem, ki ponuja t. i. občutek lebdenja na leteči preprogi. Ponuja dve različici krmiljenja zadnjih koles, celo do 10 stopinj, s čimer lahko premer obračanja zmanjšate z 12,5 na 10,7 metra. Kljub velikosti je tako EQE v urbanih okoljih okreten kot kompaktna mestna vozila.

icon-expand V EQE je vgrajena litij-ionska baterija, sestavljena iz desetih modulov in z uporabno energijsko vrednostjo do 90,6 kWh. Inovativna programska oprema za upravljanje baterije, razvita v podjetju, omogoča posodobitve po zraku (OTA). Na ta način upravljanje z energijo v EQE ostaja posodobljano v celotnem življenjskem ciklu. FOTO: Mercedes-Benz AG