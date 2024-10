Čarovnice iz vseh koncev priletele na 11. kongres v Olimje

V Olimju je prav posebna dežela, kjer imajo prav na ta dan vsako leto čarovnice svoj kongres. Zajahale so metle in tja priletele iz najrazličnejših koncev. Letos je to že 11. Kongres čarovnic in tudi tokrat so na njem sprejeli pomembne sklepe. Marsikdo, pravijo, je od tam odšel začaran. Čarovnice pa so za otroke pripravile veliko zanimivega in jih tudi popeljale skozi Deželo pravljic in domišljije. Ne le čarovnice, naše kamere pa so v objektive v Koroški Beli ujele vse vrste drugih prikazni.