Čarovniški spektakel za vso družino

Če mislite, da se obeta spektakel samo za odrasle, se motite. V triurnem programu bo nastopil tudi najboljši hrvaški iluzionist Luka Vidović, ki bo najmlajše nadobudneže in radovedneže popeljal v svet čarovništva. Luka je zelo smešen čarovnik in otroci ga naravnost obožujejo. Ni otroka, ki se med predstavo ne bi smejal in vse to je garancija, da takšnega spektakla v ARENI STOŽICE še ni bilo. Zato posebej vabljene družine s svojimi najmlajšimi člani, saj takšnega doživetja in predstave res ne gre zamuditi.