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Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Ljubljana, 11. 06. 2026 00.15 pred 14 dnevi 6 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta!

Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21 leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?

Slovenci imamo še vedno velik del prihrankov na bančnih računih. Ta pristop je varen, vendar ima pomembno slabost – denar ne ustvarja zadostne rasti. Vse premalokrat se zavedamo, kako pomemben je naš večni sopotnik – to je inflacija, ki zmanjšuje kupno moč, obrestne mere pogosto ne dohajajo rasti cen in tako se dolgoročni cilji vse bolj oddaljujejo.

Zato se vedno več pozornosti preusmerja k investiranju.

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Zakaj investiranje postaja nuja, ne izbira

Investiranje ni zgolj alternativa varčevanju – je logičen naslednji korak. Ne gre več samo za ohranjanje vrednosti denarja, temveč za njegovo vključevanje v rast gospodarstva. Čeprav vlaganje prinaša nihanja, zgodovina kaže, da dolgoročno omogoča višjo rast kot pasivno hranjenje sredstev.

Poglejmo konkreten primer iz vsakdanjega življenja.

1 € na dan za prihodnost otroka

Veliko staršev razmišlja, kako otroku zagotoviti dober finančni začetek – za študij, prvi avto, potovanje ali celo nakup nepremičnine.

Predstavljajmo si, da starši ob rojstvu otroka začnejo varčevati 1 € na dan oziroma približno 30 € na mesec in sredstva redno - enkrat mesečno vlagajo v globalno razpršen vzajemni sklad. Ob preudarni predpostavki približno 6 % povprečne letne donosnosti se ustvari naslednji rezultat:

pri 18 letih: približno 11.600 €

pri 21 letih: približno 15.100 €

Pri tem starši v 18 letih vložijo 6.480 €, v 21 letih pa 7.560 €, preostanek pa predstavlja donos, dosežen skozi čas.

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Kako čas postane naš največji zaveznik

Največjo razliko pri takšnem varčevanju ustvarita čas in disciplina.

Če vlaganje podaljšamo za zgolj tri leta iz 18 na 21 let dodatni vložek znaša 1.080 €, končni znesek pa se poveča za približno 3.500 €. Prav to je moč obrestno-obrestnega učinka – donos se skozi čas nalaga na donos.

Kaj prinese že 10 € več na mesec

Kaj se zgodi, če se starši odločijo mesečni znesek povečati na 40 evrov, še vedno pa vlagajo v sklad s povprečno stopnjo okoli 6 % letno.

Pri 18 letih bi imel otrok približno 15.500 €,

Pri 21 letih pa približno 20.115 €.

Pri tem še vedno govorimo o zmerni dolgoročni rasti (okoli 6 % letno), brez ekstremnih scenarijev. Pri tem so starši v 18 letih skupaj vložili 8.640 €, v 21 letih pa 10.080 €, preostanek predstavlja rast naložbe skozi čas.

Torej povečanje iz 30 € na 40 € pomeni 120 evrov več vložka na leto na koncu pa kar 4000 do 5000 € več premoženja. Pri daljšem obdobju je donos že večji od samega vložka, kar jasno pokaže moč časa.

Torej s 40 € na mesec starši v 21 letih vložijo dobrih 10.000 €, otrok pa lahko prejme več kot 20.000 € – polovico ustvari čas. Ob predpostavki, da so vlagali v globalno razpršeni sklad z dolgoročno zmerno 6 % letno stopnjo donosa.

Kaj pa bolj dinamičen pristop?

Seveda pa lahko starši izberejo tudi naložbo v sklad, ki je bolj izpostavljen tržni dinamiki in bolj tvegan a hkrati tudi z višjo pričakovano stopnjo donosa. Predpostavimo, starši vlagajo 30 € na mesec skozi 18 let v globalni sklad z 8 % letnim donosom.

- pri 18 letih bi imel otrok 14.400 €, od tega bi bil vložek staršev 6.480 €, donos predstavlja približno 7.920 €.

- po 21 letih bi bila vrednost že 19.510 €. Pri tem so starši v 21 letih skupaj vložili 7.560 € , preostanek oziroma donos pa je približno 11.950 €.

Pri daljšem obdobju tako donos že bistveno preseže vložek.

Vzajemni skladi: preprost vstop v svet investiranja

Kaj podariti otroku? Postopno mesečno vlaganje. Najboljši trenutek za začetek je pa vedno ZDAJ. Vzajemni skladi so ena najbolj razširjenih oblik vlaganja, saj združujejo sredstva številnih vlagateljev in jih razpršeno vlagajo v različne naložbe.

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Njihova največja prednost je ravno kombinacija:

- razpršenosti med različnimi trgi in panogami

- strokovnega upravljanja

- dostopnosti tudi z manjšimi zneski

To pomeni, da vlagatelju ni treba samostojno spremljati trgov ali sprejemati zahtevnih odločitev – za to skrbijo strokovnjaki družbe za upravljanje Generali Investments.

10 razlogov, zakaj vključiti sklade v svojo strategijoVzajemni skladi niso priljubljeni brez razloga. 

Med ključnimi prednostmi izstopajo:

- preprost dostop do plemenitenja prihrankov na kapitalskih trgih

- omogočajo razpršenost in zmanjšujejo tveganje

- prihranijo čas, saj upravljanje prevzamejo strokovnjaki

- zagotavljajo dostop do profesionalnega znanja

- omogočajo vstop z nižjimi zneski - postopno vlaganje (mesečno varčevanje)

- znižujejo stroške v primerjavi s samostojnim vlaganjem

- ponujajo širok nabor strategij za različne vlagatelje

- omogočajo relativno enostaven dostop do sredstev

- izkoriščajo učinek obrestno-obrestnega računa

Prav slednji je ključen: donos se skozi čas nalaga na donos, kar vodi v eksponentno rast premoženja.

Ni treba čakati na "pravi trenutek"

Ena najpogostejših napak vlagateljev je iskanje idealnega trenutka za vstop. V praksi se pokaže, da je ta skoraj nemogoč. Veliko pomembneje je:

- začeti pravočasno

- ostati discipliniran

- vztrajati na dolgi rok

Tudi v dinamičnem okolju, kakršno zaznamuje leto 2026, ostajajo delniški trgi zanimivi za vlagatelje z dolgoročnim horizontom.

Zaključek: majhni koraki, velika prihodnost

Primer varčevanja za otroka jasno pokaže, kako pomembna je kombinacija časa in discipline.

Z relativno majhnimi, rednimi vložki lahko starši otroku zagotovijo pomembno finančno osnovo za prihodnost.

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Ključna sporočila so preprosta:

- začni dovolj zgodaj

- vlagaj redno

- razmišljaj dolgoročno

Vzajemni skladi pri tem predstavljajo eno najbolj dostopnih in učinkovitih rešitev.

Začnite DANES in pustite času, da dela za vas. Za lažji začetek vsem novim vlagateljem poklanjamo bon v vrednosti 30 € na mesec**.

Izkoristite še dodatno ugodnost. V juniju brez vstopnih stroškov*.

*Vlagateljem, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada Generali Krovnega sklada (oziroma do preoblikovanja v podsklad Generali Krovnega sklada k pravilom upravljanja vzajemnega sklada oziroma so postali vlagatelji podsklada Generali Globalni, delniški, kot delničarji investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., ob preoblikovanju v vzajemni sklad in so družbi za upravljanje posredovali vse potrebne podatke, oziroma so pristopili k enemu od pripojenih podskladov Ilirika Krovnega sklada), in katerih pristopna izjava je pravilno in popolno izpolnjena oziroma ima družba vse podatke, njihova enkratna vplačila pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada v času od 1. 6. 2026 po 0:01 uri pa do 30. 6. 2026 do vključno 0:01 ure zjutraj, družba za upravljanje v navedenem obdobju ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in na spletni strani www.generali-investments.si. Navedena ugodnost velja tudi za tista vplačila v varčevalne načrte Moj izbor in varčevalne pakete ter prenose sredstev vlagateljev iz podsklada Generali MM, sklad denarnega trga – EUR, pri katerih bi se sicer zaračunali vstopni stroški. Popust ne velja za vstopne stroške pri obročnem vplačevanju (vsa vplačila na pristopne izjave PV, VP ali OV), ki ostanejo nespremenjeni.

Popusti se ne seštevajo. Če je vlagatelj član Generali Programa prednosti ZAME oziroma je ugodnosti ali popustov več, se za vlagatelja upošteva samo en popust, in sicer tisti, ki je zanj ugodnejši.

** Novi vlagatelji, fizične osebe, ki v evidenci imetnikov investicijskih kuponov družbe Generali Investments d.o.o., še niso navedeni kot vlagatelji (torej nimajo in niso imeli odprtih pristopnih izjav, oziroma ki so vlagatelji podskladov Generali Krovnega sklada postali izključno s pripojitvijo podskladov Ilirika Krovnega sklada oziroma iz naslova dedovanja), in ki bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada Generali Krovnega sklada od 1. 6. 2025 do 31. 5. 2027, bodo prejeli enkratno vplačilo v podsklad Generali Globalni, delniški, v višini 30 EUR. Znesek bo nakazan v naslednjem mesecu po pristopu vlagatelja k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada Generali Krovnega sklada, in sicer najkasneje do 15. v mesecu, če bo vlagatelj izpolnjeval druge pogoje. Prejemnik bona ne more izbrati dneva, na katerega se opravi nakazilo.

Za izročitev oziroma unovčitev bona morajo biti izpolnjeni pogoji, kot jih določa veljavna zakonodaja. Vlagatelj je upravičen samo do enega vplačila v višini 30 EUR iz naslova te prodajne akcije. Navedena akcija se izključuje z drugimi prodajnimi akcijami v času veljavnosti te akcije, vlagatelj lahko prejme dodatno vplačilo v podsklade Generali Krovnega sklada le enkrat. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možna menjava ali izplačilo dodatnega vplačila v gotovini.

Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments

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