'Čas je, da zaradi stvari, ki se dogajajo v Anhovem, ljudje začnejo odhajati v zapor'

Več kot leto dni po onesnaženju pitne vode z industrijskimi odplakami morajo prebivalci Anhovega, Deskel in okoliških zaselkov ob večjem deževju vodo še vedno prekuhavati. Ekološka združenja so ponovno pozvala k takojšnemu priklopu na vodni vir Mrzlek. Županjo Kanala Tino Gerbec so ob razkritju obremenilnih dokumentov pozvala k odstopu.

Nesreča z onesnaženjem pitne vode z industrijskimi odplakami podjetja Eternit se je zgodila 24. julija lani, tamkajšnja okoljska društva pa so se po besedah Mateje Sattler iz Eko Anhovo zaradi neodzivnosti pristojnih služb in suma kršitev raziskovanja lotila sama. "Potrdili smo sume, da so težave z vodno oskrbo tam bistveno večje in kompleksnejše, da ne zadevajo nekaj deset ljudi v Anhovem, ampak več kot tisoč ljudi na območju Deskel, Anhovega in ostalih zaselkov," je spomnila na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Na podlagi dokumentov, ki so jih pridobili, so težave po njenih besedah tudi posledica prijateljskih odnosov med občino in podjetjem Salonit Anhovo, ki imajo dolgo zgodovino. Prek informacijske pooblaščenke so v društvih Eko Anhovo in Danes prišli do informacije, da se za potrebe oskrbe s pitno vodo uporablja Salonitovo pomožno črpališče, namenjeno črpanju industrijske vode, ki je brez vseh potrebnih dovoljenj za oskrbo s pitno vodo. Takrat so, kot je pojasnila Sattlerjeva, z ugotovitvami seznanili okrožno državno tožilstvo, protikorupcijsko komisijo, računsko sodišče in javnost. A stvari se po več kot letu dni agonije ne premaknejo z mrtve točke, je izpostavila.

icon-expand Salonit Anhovo FOTO: Aljoša Kravanja

V društvih so po nadaljnjih poizvedovanjih in posredovanju informacijske pooblaščenke prišli še do dokumenta, ki po besedah Sattlerjeve kaže na neverjetno brezbrižnost in aroganco odgovornih na lokalni ravni. "Razvidno je, da so za okvaro teh črpalk v rovu in črpanju vode za potrebe oskrbe s pitno vodo vedeli vsi, razen uporabnikov, ki so občini vestno plačevali položnice, misleč, da pijejo vodo iz vrtine, ki so jo zvrtali s pomočjo evropskih sredstev, v resnici pa smo pili vodo, ki se je črpala tik pod tovarno in h kateri so primešane različne primesi, ki si jih človek ne bi želel, med drugim tudi fekalije iz dela Kanala," je dejala. Dokument z datumom 30. maj 2019 je podpisala županja Kanala ob Soči Tina Gerbec, v vednost pa je bil poslan Salonitu in Salinvestu. "Kar je po našem mnenju najbolj arogantno in nehigienično, je, da je bila okvara črpalk ocenjena na skromnih 5000 evrov in se teh sredstev iz takšnih ali drugačnih razlogov za popravilo ni zagotovilo," je dejala. Pozneje so odgovorni kljub temu vedenju podpisali zaupen aneks o obnovi vodarne Močila, ki bi kot možen vir uporabljala Salonitovo pomožno črpališče, brez dovoljenja za črpanje pitne vode. Aneksa niso želeli razkriti in so ga dobili šele po posredovanju informacijske pooblaščenke. "Vedeli so, da se voda črpa nezakonito, da se uporablja vir, ki za to ni primeren, hkrati je jasno zapisano, da je prišlo do okvare črpalke zato, ker vode ni bilo v rovu," je dodal Miha Stegel iz Civilne iniciative Danes.

icon-expand Prebivalci Anhovega, Deskel in okoliških zaselkov morajo ob večjem deževju vodo še vedno prekuhavati. FOTO: Shutterstock