Za vse, ki pa si želite še nekoliko bolj posebnih izkušenj, pa dandanes obstajajo tudi že nekoliko bolj unikatne možnosti. Po Sloveniji smo poiskali devet različnih športnih aktivnosti , ki se raztegajo od bolj vsakdanje redne rekreacije do enkratnih doživetij, ki si jih boste zapomnili še dolgo.

Z loparjem v roki ali na kotalkah

Tenis je odlična izbira za vse, ki radi združite gibanje, druženje in nekaj zdrave tekmovalnosti. Čeprav se zdi, da je treba za dobro igro obvladati precej tehnike, se lahko z ustreznim trenerjem že kot začetnik naučite pravilne tehnike in hitro uživate v prvih uspešnih izmenjavah.

V Šempetru v Savinjski dolini deluje Čokan Tennis Academy, ki jo vodi teniški trener Robi Čokan. Pri njih organizirajo treninge tenisa za otroke in odrasle, od začetnega učenja do izpopolnjevanja tehnike. Na voljo so individualni treningi in možnost najema igrišča, če bi se radi pomerili s prijatelji.

Če vam je všeč igra z loparjem, vendar bi radi poskusili nekaj drugačnega, je zanimiva možnost padel. Igra se na manjšem, z ograjo obdanem igrišču, kjer se lahko žogica odbija tudi od sten, zato so izmenjave pogosto zelo dinamične. Čokan Tennis Academy omogoča tudi igranje tega športa in sicer na igrišču v bližnjih Parižljah.

Ravnotežje, koordinacijo in občutek za gibanje pa lahko otroci razvijajo še na malce drugačen način - na kotalkah. Kotalkarski klub Perla Solkan, ki deluje že od leta 1996, organizira tečaje kotalkanja za otroke in mladino. Začetniki se najprej učijo osnovnih gibov in ohranjanja ravnotežja, pozneje pa lahko napredujejo do zahtevnejših elementov, koreografij in nastopov. Kotalkanje tako združuje šport, glasbo in ustvarjalnost, kar utegne navdušiti tudi otroke, ki jih običajni ekipni športi ne zanimajo.

Ko vas bolj kot športna igrišča privlači narava

Za rekreacijo ne potrebujemo vedno telovadnice ali igrišča. Včasih je najlepši del športne aktivnosti prav okolje, v katerem jo izvajamo. Če imate radi živali, lahko gibanje na svežem zraku združite še s spoznavanjem konj.

Na Igu pri Ljubljani Konjeniški klub Cavallo že od leta 2002 izvaja šolo jahanja za otroke in odrasle. Začetniki se najprej naučijo pravilnega pristopa h konju, njegove nege in osnov jahanja, nato pa svoje znanje postopoma nadgrajujejo v maneži.

Ko osvojite dovolj znanja in opravite izpit Jahač 2, se lahko odpravite tudi na terensko jahanje po gozdnih poteh in travnikih v okolici Iga. Takšni izleti potekajo pod vodstvom inštruktorja, zahtevnost poti pa je prilagojena izkušnjam jahačev.

Če pa vam je ljubše raziskovanje narave na lastnih dveh nogah, lahko svojo naslednjo pohodniško dogodivščino načrtujete s podjetjem SIJAJ, Anita Kofler s.p. iz Mojstrane. Njihova ponudba gorskega vodništva in pohodništva vključuje vodene enodnevne pohode, večdnevne trekinge in zahtevnejše gorske ture. Izberete lahko program, ki ustreza vaši telesni pripravljenosti in izkušnjam, ter tako odkrijete tudi kakšno pot, na katero se sami morda ne bi odpravili.

Za vse, ki si želite več tempa in intenzivnejše vadbe

Nekateri se najraje sprostijo v naravi, drugi pa si po napornem dnevu želijo treninga, pri katerem lahko porabijo vso odvečno energijo. Če vas zanima nekoliko bolj dinamična vadba, so lahko zanimiva izbira borilne veščine.

V Črnomlju deluje Športno društvo MUAY THAI GYM Gladiator, kjer se lahko preizkusite v tajskem boksu in kickboksu. Pri tajskem boksu se poleg udarcev z rokami uporabljajo tudi udarci z nogami, koleni in komolci, zato treningi zahtevajo dobro koordinacijo in postopno usvajanje tehnike. Vadba je namenjena tako začetnikom kot tistim, ki že imajo izkušnje z borilnimi športi.

Če vas borilne veščine ravno ne pritegnejo, bi pa radi izboljšali svojo moč ali kondicijo, lahko pri istem društvu obiščete tudi fitnes v Črnomlju. Prostori so opremljeni za različne vrste treningov, zato lahko vadbo prilagodite svojim ciljem, ne glede na to, ali želite začeti redno rekreacijo ali nadgraditi obstoječo telesno pripravljenost.

Dve povsem različni doživetji za nekoliko drugačno rekreacijo

Ste kdaj med pohodom pogledali proti nebu in opazovali jadralne padalce, ki so mirno krožili nad dolino? Če vas je ob tem zamikalo, da bi poleteli tudi sami, lahko takšno željo uresničite brez predhodnega znanja jadralnega padalstva.

JP klub FLY GOZD na Gorenjskem omogoča tandemske polete z jadralnim padalom v spremstvu izkušenih, licenciranih pilotov. Med možnimi vzletišči so Gozd, Kriška gora in Krvavec, izbira lokacije ter termina pa je odvisna od vremenskih razmer. Polet je lahko posebno doživetje zase ali izvirno darilo za nekoga, ki si že dolgo želi pogledati na Gorenjsko iz ptičje perspektive.

A nekaj novega ne pomeni nujno več adrenalina. Za tiste, ki bi radi preizkusili umirjeno vadbo s poudarkom na gibanju, dihanju in zbranosti, je lahko zanimiva tudi možnost qi gong, tradicionalna kitajska praksa počasnih, nadzorovanih gibov.

V Društvu za kakovost življenja Leteča želva iz Domžal organizirajo vodeno vadbo qi gonga, ki je primerna tudi za začetnike. Vadbe potekajo v živo v Domžalah in prek spleta, zato se jim lahko pridružite tudi od doma. Društvo občasno gosti tudi kitajske mojstre qi gonga, kar udeležencem omogoča dodatno poglabljanje znanja in spoznavanje te tradicionalne prakse.