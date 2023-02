Čas je za spremembo

Pridružite se ekipi ki zagotavlja, da je v vsakem petem avtomobilu v Evropi, v vsakem drugem sesalcu v EU, v najboljših baterijskih orodjih na svetovnem trgu, tudi del vašega truda. To namreč delamo v Domelu – skrbimo da se ''svet'' vrti. Dobavljamo vrhunsko opremo laboratorijem po celem svetu, naši motorji hladijo data centre največjih podatkovnih gigantov in meljejo najbolj dišečo jutranjo kavo.

Timski duh, zavzetost za delo, nadrejeni ki razumejo, da imamo doma družino, da kdaj zbolimo, da imamo kdaj slab dan, ... vedno pripravljeni pomagati - vse to je Domel. Podjetje, ki se zaveda, da so zaposleni največja dodana vrednost. V kolektivu prevladuje sproščeno in dobro vzdušje.

Domel nudi ugodnosti, ki jih zaposleni lahko izkoristijo v prostem času ali med dopustom: omogočamo cenejše vstopnice za bazene, savne, masaže, različne terapije in v zimskem času tudi smučarske karte za bližnja smučišča. Podjetje ima lastne turistične kapacitete (na morju in v toplicah), ki popolnoma vsem zaposlenim omogočajo sprostitev in oddih po zelo ugodnih cenah. Podpiramo tudi udeležbo na organiziranih izobraževanjih in dopuščamo možnost študija ob delu.

Vsak zaposleni ima možnost oddati svoj predlog za inovacijo ali izboljšavo, ki bi jo lahko uporabili v proizvodnem postopku ali pri izdelku. Ideje seveda tudi ustrezno finančno nagradimo. Vsako leto Domelovci prejmemo nadstandardni regres in božičnico.