'Čas novih satelitov'

Ljudmila Novak se je poleti poslovila od evropske politike, na junijskih volitvah z zadnjega mesta na listi Nove Slovenije ni bila izvoljena v Evropski parlament, tja je šel predsednik stranke Matej Tonin. Trenutno ima "politično pavzo", drugega kot mesta v občinskem odboru funkcij v stranki nima, na nedavnem kongresu zanje ni želela kandidirati. "Zdaj lahko bolj z vrha opazujem slovensko in evropsko politiko in se ne počutim tako močno soodgovorna, kot sem se prej počutila," pravi Novakova.

Jernej Pikalo je po volitvah leta 2022 odstopil kot podpredsednik stranke SD, bil je kritičen zaradi volilnega rezultata stranke, ki ji še vedno pripada, a je od takrat "navadni oziroma pasivni član". Kot najvidnejši predstavnik levega političnega pola se je pridružil Logarjevi Platformi sodelovanja, ne pa – za zdaj – tudi novi stranki Demokrati. "Tisti program, ki ga pripravljamo v okviru Platforme, še ni čisto program Demokratov. Če bi bil nekoč program Demokratov, torej veliko širši in bi imel nekoliko več vsebine, potem bi tudi razmišljal o tem, da bi zamenjal politično stranko."

In kako vidita trenutni politični utrip?

Vladi podpora zaradi reforme javnega sektorja

Tako Pikalo kot Novakova sta se strinjala, da gre poskok podpore vladi pripisati plačnemu dogovoru v javnem sektorju. "Končno so neke obljube izpolnili," pravi Ljudmila Novak, "gre za velik dosežek, ampak ali bo pa to tudi obrodilo sadove in kakšni bodo, ko se bo plačna lestvica uveljavila, je pa drugo vprašanje." Spomnila je namreč, da je pred volitvami leta 2008, ko se je uveljavila aktualna plačna lestvica, Janezu Janši kazalo na dober rezultat. "Ampak kaj se je zgodilo: ko se je realizirala, je bilo veliko težav in je morda tudi zaradi tega volitve izgubil."

Pikalo je ob tem dodal še, da so bili po njegovem prejšnji rezultati anket prenizki, tudi zaradi ekscesov s strani predstavnikov vlade ali njihovih življenjskih sopotnikov. "Ti so sicer za življenje ljudi nepomembni, so pa zelo vidni." Podpora se po njegovem zdaj stabilizira.

Komu "kradejo" Demokrati?

Pri rezultatih ankete, kjer je Mediana merila tudi utrip novih strank, je inštitut Demokratom izmeril 10,7-odstotno podporo, Nova Slovenija pa se je uvrstila šele na deveto mesto z 2,1 odstotka.

Novakova je izpostavila, da se pri manjših strankah, kot je Nova Slovenija, vsak odstotek pozna, kar je seveda razlika z SDS-om, kjer odstotek ali dva ne pomenita veliko in za stranko nista usodna. Od Nove Slovenije bi lahko k Logarju prešli glasovi tistih volivcev, "ki menijo, da mora biti Nova Slovenija samo v desni vladi, tudi pod Janezom Janšo". Nova Slovenija se je namreč v tem mandatu že izrekla, da v vlado pod vodstvom Janeza Janše ne bo več šla. "To so gotovo potencialni volivci Demokratov ali neke druge stranke." Demokrati so dobili veliko pozornosti, pravi nekdanja evropska poslanka, a da bo ta podpora težko vztrajala, če ne bo konkretnih dejanj.

Pikalo meni, da je dobrih deset odstotkov po njegovi oceni zaenkrat za Demokrate meja, do katere lahko stranka seže. "Kolikor gledam stvari, akterje, kako so stvari organizirane, bolj vidim, da bi lahko bil rezultat bolj enakomeren, torej več političnih strank s podobnim rezultatom."

Ob pojavu več akterjev, za zdaj predvsem na desnem političnem polu, je Ljudmila Novak mnenja, da je zdaj čas novih satelitov, ker je jasno, da je na desnici premalo strank, ki bi lahko skupaj sestavile desno vlado. Nove politične sile poskušajo nagovarjati različne skupine od upokojencev do gospodarstva. SDS težko seže v sredino, zato se po njenem mnenju poskuša ta prostor popolniti, še meni Ljudmila Novak.