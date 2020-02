Čas pustnega veseljačenja in mastne hrane je mimo

V katoliških cerkvah je na pepelnico značilen obred pepeljenja, pri katerem duhovnik verniku na glavi naredi križec s ščepcem pepela. Ponekod blagoslovljeni pepel nesejo tudi domov in ga uporabijo kot obrambno sredstvo pred hudo uro. Tako denimo z njim posipajo po polju.

Na pepelnico je zapovedan strogi post, ko na jedilniku ne sme biti mesa in mesnih izdelkov, verniki pa naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega. V preteklosti so zelo verni ljudje prebili ves post ob samem kruhu in vodi.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je treba pri postu upoštevati, v kakšni kondiciji je naš organizem, koliko smo fizično aktivni in zdravi. Običajno se lahko že prvi dan postenja pojavijo občasni napadi lakote, glavobol in razdražljivost, kasneje pa tudi mišična in splošna slabost ter hitra utrujenost, kar pa je odvisno od vsakega posameznika posebej. Na splošno velja, da mlada, zdrava populacija post pod določenimi pogoji lahko lažje prenese. Postenje odsvetujejo bolnikom, saj jim stradanje lahko povzroči še dodatne težave pri njihovem okrevanju, so še zapisali na Nijz.