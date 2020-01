Čas samo za vaju

Zima je pravi čas za sprostitev, pomlajevanje in povrnitev izgubljene energije. Čas, ko je lažje upočasniti, se umiriti in si dati čas, da spet vzpostavimo stik s svojim prvobitnim bitjem. Ni boljšega načina, da se izognete vsakodnevnim rutinam in zimski otožnosti, kot da se osredotočite nase in vašega partnerja v wellness oazi Term Tuhelj. Naj vam naštejemo le nekaj razlogov, zakaj so Terme Tuhelj top destinacija za pare, tudi v zimskih mesecih.

Največji center savn na Hrvaškem V Svetu savn ste lahko prepričani, da imate na razpolago največ savn in pripadajočih vsebin. Lahko se ogrejete v osmih različnih savnah! Terme Tuhelj FOTO: PR/Arhiv ponudnika Programi v savnah Pod strokovnim vodstvom savna mojstrov se v Svetu savn vsako uro odvija simfonija različnih savna programov. Prepustite se doživetju aroma programov, programov vrtinčenja zraka, programov nege telesa, programov meditacije in izstopite iz savn popolnoma sproščeni in srečni. Terme Tuhelj FOTO: PR/Arhiv ponudnika Wellness tretmaji Kdaj ste vaši koži nazadnje privoščiti počitek? Wellness vikend je brez dvoma najboljša naložba v vaš lepši in mlajši videz, ki si ga lahko sami podarite. V 11 lepotnih kabinah SPAeVITA Centra se izvajajo številne nege telesa in obraza, ki temeljijo na naravnih virih, ki prihajajo iz termalne vode. in zdravilnega blata. Ponujeni tretmaji so raznoliki – tradicionalni, eksotični ali hišni rituali z edinstvenim podpisom, na voljo pa so tudi različni lepotni tretmaji, ki so lahko vrhunec vašega wellness dneva. Terme Tuhelj FOTO: PR/Arhiv ponudnika Hamam in zasebni spa V SPAeVITA centru sta tudi dve posebni kabini, kjer lahko preizkusite čudovite in posebne tretmaje. Hamam je turški ritual za sprostitev telesa in duha, ki ga preprosto morate preizkusiti. Če pa ste si zimski wellness oddih zamislili v dvoje, je na voljo wellness suite – vaš mali zasebni spa! Pozabite na prakso rezervacije oddiha izključno v poletnih mesecih. Zima je postala bistveni čas, ko morate narediti nekaj lepega, regenerirajočega in psihofizično zdravega zase. Zimski wellness je vedno dobra ideja! Potep po okolici Raziskovanje okolice in uživanje v gastronomskih delicijah so eni izmed ključnih receptov za popolno preživetje oddiha v dvoje. Hrvaško Zagorje je prava meka za vse ljubitelje dobre hrane, romantičnih večerij s pogledom na zagorske brege ne boste nikoli pozabili. V neposredni bližini hotela pa se nahaja tudi prava grajska restavracija Dvorac Mihanović. Terme Tuhelj FOTO: PR/Arhiv ponudnika Romantično vzdušje gradu in sodobna predstavitev tradicije sta ključni značilnosti Dvorca Mihanović, restavracije, ki vas bo popeljala skozi pristne okuse Zagorja! Terme Tuhelj

