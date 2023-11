Čas se je iztekel, inšpektorica Danuša Štiglic odločbe ni spisala

Kot smo že včeraj poročali, je v sredo veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic kmetiji Možgan končno le poslala zapisnik, a na odločbo še vedno čakajo. Po poročanju Dnevnika naj bi bil zapisnik dolg le osem vrstic in naj sprva ne bi vseboval niti podatka o tem, koliko goved je inšpektorica odvzela. Dokončno verzijo zapisnika naj bi končala 20. novembra v pisarni v Novem mestu, pri tem pa naj bi se pod dokument pozabila podpisati in ga opremiti s službenim žigom. Iz končne verzije zapisnika naj bi izhajalo, da je bil inšpekcijski pregled opravljen 13. novembra, naslednji dan pa je sledil odvzem vseh živali. Kot naj bi navajala v zapisniku, je naletela na 21 goved, ki so ležala v vodi ali blatu. Vode živali niso imele, krme pa zelo malo. Ugotovila naj bi, da so živali v zelo slabem stanju. Na dvorišču naj bi našla bolehno kravo in mladega telička, v hlevu pa še eno shirano kravo in osla. Fotografije krave ni priložila, oslička pa je ujela le od zadaj.