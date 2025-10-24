Čas širjenja gripe, RSV in covida: zdravniki pozivajo k cepljenju

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana pozivajo k cepljenju proti gripi in respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV). Proti gripi se lahko cepijo otroci od šestega meseca in odrasli, proti RSV pa nosečnice in starejši od 60 let. S cepljenjem ščitimo sebe in druge, je dejala vodja cepilnega centra UKC Ljubljana Nina Grasselli Kmet.

Nina Grasselli Kmet je pojasnila, da je gripa nalezljiva respiratorna bolezen, ki lahko pri določeni populaciji težje poteka. Še posebej so ogroženi otroci, mlajši od dveh let, starostniki nad 65 let, vsi kronični bolniki, predvsem pljučni, kardiovaskularni, nevrološki in nefrološki bolniki, izjemno ogrožene so tudi nosečnice, osebe s povišano telesno težo in oskrbovanci domov za kronično nego. "Za to populacijo je praktično nujno cepljenje proti gripi," je poudarila v izjavi za medije. Cepljenje proti gripi sicer priporočajo vsem, saj tako pred boleznijo in možnimi zapleti zaščitimo sebe in druge. Pomembno je, da se cepijo tudi zdravstveni delavci, ki skrbijo za bolnike, in ostali pripadniki kritične infrastrukture, kot so policisti in gasilci. "Da lahko tudi v času epidemije gripe, ko lahko zboli tudi do 20 odstotkov populacije, država normalno funkcionira," je dejala. RSV pa je najpogostejši vzrok hospitalizacij majhnih otrok in pomemben vzrok hospitalizacij tudi pri starejših. "Ocenjeno je, da v svetu letno zboli okoli 350.000 odraslih, ki potrebujejo hospitalizacijo, kar pomeni tudi približno 15.000 smrti. Točnih podatkov za Slovenijo nimamo, ampak predvidevamo, da imamo letno okoli 500 hospitalizacij, povezanih tudi z okužbo z RSV," je povedala Grasselli Kmet. Priporočajo cepljenje proti RSV za nosečnice, ki s tem pasivno ščitijo svoje novorojenčke, in za starejše od 60 let, predvsem kronične bolnike s pljučnimi in kardiovaskularnimi boleznimi ter sladkorno boleznijo.

RSV posebej ogroža dojenčke

Vodja dejavnosti za otroke na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Mojca Rožič je dejala, da tudi pediatri spodbujajo cepljenje vseh kritičnih skupin otrok proti gripi. To so otroci s kroničnimi obolenji, mlajši od dveh let, z nevrološkimi obolenji in tisti, ki se zdravijo s salicilati. "Saj lahko pri njih gripa poteka težje, pogosto z visoko vročino več dni, otroci so utrujeni, neješči, pogosto pristanejo tudi v bolnišnici," je opozorila. Apelirajo tudi na cepljenje odraslih, ki so v bližini kronično bolnih otrok, da se tudi oni cepijo. Poudarila je, da otroci že zbolevajo za običajnimi prehladi, pri nekaterih pa se ti razširijo tudi na spodnja dihala in povzročajo bronhitise, bronhiolitise in pljučnice. RSV pa posebej ogroža mlajše od šestih mesecev, saj pri njih povzroča akutni bronhiolitis. "To je virusna okužba najmanjših dihalnih poti, ki se zožijo, tam pa se nabira ogromno sluzi in otroci težko dihajo," je pojasnila. Za preprečevanje te okužbe je na voljo zgolj cepljenje nosečnic, za preprečevanje prenosa okužbe na otroke pa je potrebna ustrezna higiena rok, pravilno kašljanje in varovanje dojenčkov pred izpostavitvijo RSV. "Mamicam, ki so na porodniškem dopustu doma z otroki, mlajšimi od enega leta, toplo priporočamo, da se ne zadržujejo v nakupovalnih središčih, da se ne zadržujejo v zaprtih prostorih in da varujejo svoje najmlajše otroke pred prenosom respiratornih okužb. Toplo jim priporočamo, da starejše sorojence za zimsko obdobje vzamejo iz vrtca, saj na ta način preprečijo nekaj prenosov," je še povedala. Staršem, ki jih je strah cepiti otroka proti gripi, sporoča, da razloga za strah ni. Gre za varno in preverjeno mrtvo cepivo, pri okužbi z gripo, še posebej pri kroničnih bolnikih, pa so lahko zapleti pogostejši, kot bi lahko bili ob cepljenju.

