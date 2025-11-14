Čas sprememb, ne konca – resnica o menopavzi, hormonih in ženskosti

Menopavza – beseda, ki jo še vedno ovija tišina. A to je čas, ko bi ženske morale govoriti na glas – o telesu, čustvih, željah in skrbeh.

3. decembra 2025 se bo v Centru Rog v Ljubljani odvila konferenca Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo na enem mestu združila strokovnjake in znane Slovenke, da iskreno spregovorijo o obdobju, ki ga doživi vsaka ženska – pa se o njem še vedno premalo govori. Prav zato bo uvodna okrogla miza konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi razbila tabuje in ponudila strokovne, a iskrene odgovore na vprašanja, ki si jih mnoge ženske zastavljajo potiho.

Menopavza ni konec ženstvenosti – je začetek novega ravnovesja

Maja Sodja FOTO: POP TV icon-expand

Pod vodstvom novinarke POP TV Maje Sodja bodo pogovor oblikovali vrhunski strokovnjaki: izr. prof. dr. Tomaž Kocjan, endokrinolog in vodja Kliničnega oddelka za endokrinologijo UKC Ljubljana, Tinkara Srnovršnik, ginekologinja in vodja zdravstvenega varstva žensk v ZD Ljubljana Šiška, in prof. dr. Bojano Pinter, specialistko ginekologije in porodništva z Ginekološke klinike UKC Ljubljana. Svojo osebno izkušnjo bo delila tudi igralka Tjaša Železnik. "Menopavza ni bolezen, ampak naravni prehod, ki pa ga lahko olajšamo z razumevanjem svojega telesa in hormonskega ravnovesja," pojasnjuje dr. Kocjan. "Pomembno je, da ohranimo občutek ženskosti in samozavesti – tudi, ko se telo spreminja," dodaja Tjaša Železnik. Strokovnjaki bodo spregovorili o mitih in resnicah menopavze, hormonskem nadomestnem zdravljenju (HRT), spolnosti po 40. letu in sprejemanju telesnih ter čustvenih sprememb.