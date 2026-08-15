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'Čas tako hitro teče, da se mi ne zdi, da bi kdaj nehala igrati'

Ljubljana, 15. 08. 2026 18.57 pred 2 urama 4 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Igralka Milena Zupančič

Četudi ves čas prizemljena in z jasnim mnenjem o igralstvu, politiki, življenju in smrti, je gledališka in filmska igralka Milena Zupančič med ljudmi veljala za pravo zvezdo. Kljub izjemni karieri ji nikoli ni bilo pod častjo, da je vedno znova govorila o liku Mete v Cvetju v jeseni. Po popoldanski vesti o njeni smrti so družbene medije preplavila izrekanja sožalij in spominov.

Biografija Milene Zupančič je neskončna. Akademsko izobražena igralka je bila angažirana v Mestnem gledališču ljubljanskem in v Slovenskem mladinskem gledališču, delovala je tudi na svobodi, večino kariere pa je bila članica ljubljanske Drame. Živela je med Bohinjsko Belo in Ljubljano.

Zupančičeva je bila velika zvezda jugoslovanskega filma in gledališča.
Zupančičeva je bila velika zvezda jugoslovanskega filma in gledališča.
FOTO: Bobo

Leta 2011 se je upokojila, a ni zapustila odrov. "Čas tako hitro teče, da se mi ne zdi, da bi kdaj nehala igrati. Dokler me kdo hoče in pokliče, prav z veseljem sodelujem. Nisem tip človeka, ki bi po upokojitvi obsedel in bi kar prenehala z igranjem," je ob 70-letnici povedala za STA. Zadnja leta se je bojevala z boleznijo, a še vedno igrala, če je bila dovolj pri močeh. O bolezni ni želela podrobneje govoriti. Kot je večkrat povedala, tudi ob smrti življenjskega sopotnika Dušana Jovanovića, so stvari, ki jih človek predeluje sam.

Zupančičeva je bila tudi dolgoletna ambasadorka Unicefa. O tem angažmaju in res bogati življenjski poti lahko beremo v veliki knjižni uspešnici Kot bi Luna padla na Zemljo, ki jo je napisal Tadej Golob. Vpogled v njeno zasebno in igralsko življenje ponuja tudi dokumentarec Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba Rajka Grlića in Matjaža Ivanišina.

Velika zvezda jugoslovanskega filma in gledališča

Zupančičeva je bila velika zvezda jugoslovanskega filma in gledališča. Ko je ljubljanska Drama dolga leta po razpadu države gostovala v Beogradu, so jo ljudje ustavljali na vsakem vogalu in jo v šali po veličini primerjali s smučmi Elan. Sama je večkrat poudarila, da so igralci ob koncu Jugoslavije izgubili izjemen skupen ustvarjalni prostor.

"Vselej pravim, da je najtežje biti mlad igralec, saj se moraš boriti zase, za svoj prostor. Potem pa pride obdobje, ko te zanimajo samo vloga in delo in tedaj se pravi igralski užitek začne." - Milena Zupančič o igralstvu na začetku poti

Igralka je po začetnih vlogah temperamentnih naivk in zapeljivk oblikovala številne karakterne in nosilne vloge čustveno bolj zapletenih zrelih žensk. "Imela sem veliko srečo in sem praktično preigrala ves glavni ženski repertoar, od Shakespeara preko slovenskih novitet," je povedala igralka, ki se ji v karieri ni uresničila zgolj ena želja – igrati Riharda III.

Zakaj ravno ta moška vloga kot edina, ki bi si jo želela igrati?: "Ko sem si to želela, se mi je zdelo, da sem že vse ženske vloge preigrala in sem si želela spustiti in raziskati en karakter, ki je zelo zloben, hlasta po oblasti z vsemi sredstvi, v svojem bistvu pa je nesrečen."

Igralka Milena Zupančič
Igralka Milena Zupančič
FOTO: Bobo

Okoli 30 filmskih vlog

Zupančičeva je gledalcem znana tudi po okoli 30 filmskih vlogah. Slovencem se je najbolj vtisnila v spomin kot Meta iz Cvetja v jeseni v režiji Matjaža Klopčiča. Igralki je bila sicer vloga Mete po svoje ljuba, saj jo je približala ljudem, sicer pa je imela najraje Žašlerico iz filma Vdovstvo Karoline Žašler, ki ga je prav tako režiral Matjaž Klopčič.

Za svoje delo je prejela izjemno število nagrad, tako doma kot v tujini. Je prejemnica Borštnikovega prstana, Prešernove nagrade in zlatega reda za zasluge.

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Medije preplavila izrekanja sožalij

Po popoldanski vesti o njeni smrti so družbene medije preplavila izrekanja sožalij in spominov. Na festivalu Borštnikovo srečanje so zapisali, da je s svojo umetniško močjo, človeško toplino in nepozabnimi vlogami zaznamovala slovensko gledališče ter navdihnila generacije ustvarjalk, ustvarjalcev in občinstva.

"Teater je vselej moderen, kadar poda pravi razmislek in se ga prav dela. Ne bi mogla reči, da se danes kakšne stvari dela drugače kot nekoč. V teatru me nič na novo ne preseneča, ker sem že vse videla. Nič ni na novo izmišljenega, v osnovi gre za iste stvari, morda v nekoliko spremenjeni obliki." - Milena Zupančič leta 2016 o modernem gledališču

Njena zapuščina bo ostala trajen del zgodovine slovenskega gledališča, so zapisali na Borštnikovem srečanju. Milena Zupančič je Borštnikov prstan za življenjsko delo prejela leta 1999.

V ljubljanski Drami, kjer je Zupančičeva preživela večino svoje igralske kariere, so med drugim zapisali, da so njeno igralsko in osebno življenjsko pot prežemali izjemna notranja moč, intuitivnost, neposrednost, neponovljiva prezenca ter redka sposobnost, da je v vsakem liku razpirala človeka v vsej njegovi ranljivosti, protislovnosti, duhovitosti in resničnosti.

"Za vedno je zaspala naša Milena. Mirno potuj, draga Milena. Hvala za tvojo ljubezen, bližino, teater in prijateljstvo," je zapisal režiser Robert Waltl iz Mini teatra, s katerim je igralka sodelovala.

Leta 2011 se je upokojila, a ni zapustila odrov.
Leta 2011 se je upokojila, a ni zapustila odrov.
FOTO: Bobo

Pirc Musarjeva je izgubila prijateljico

Predsednica države Nataša Pirc Musar je objavila, da je danes izgubila prijateljico, Slovenija pa je izgubila eno svojih največjih umetnic. Kot je zapisala predsednica, je imela privilegij poznati Mileno, ko so ugasnile odrske luči. Toplo, duhovito, neposredno, iskrivo, pogumno in pokončno žensko. Človeka, ki ti je znal povedati, kar ti gre – brez olepšavanja, a vedno s srcem.

Vlada je zapisala, da se je poslovila izjemna slovenska igralka, ki je s svojim ustvarjalnim opusom neizbrisno zaznamovala slovenski kulturni prostor. V svoji dolgoletni in bogati karieri je odigrala več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog.

"Zelo sem jo cenil. Kot Meto iz Cvetja v jeseni in v toliko drugih nepozabnih vlogah je s svojim izjemnim talentom in prepoznavnostjo desetletja soustvarjala slovensko gledališče in film ter navduševala generacije. Milena, bila si edinstvena," je zapisal vodja opozicije in predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob.

Nekdanja ministrica za kulturo in sokoordinatorka stranke Levica Asta Vrečko je zapisala, da je bila Milena Zupančič ena največjih umetnic in velik človek. "Privilegij je živeti v državi s tako izjemnimi umetniki. Ljudje smo minljivi, umetnost je večna," je navedla.

igralka gledališče film slovenija smrt

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KOMENTARJI3

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bos.lo
15. 08. 2026 20.39
Mileni večni mir in pokoj...in RESPECT za Vse v kompletu...desnicarji ne voščijo niti sožalja, ker je bila Milena Velik Človek in Velika Levičarka...Amen .
Odgovori
+2
6 4
96bimBo
15. 08. 2026 20.58
Desničarji sovražijo ločenke.
Odgovori
-1
2 3
Mio56
15. 08. 2026 20.12
Pa je sla se nasa zadnja kvalitetna igralka…
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+7
7 0
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