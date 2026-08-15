Biografija Milene Zupančič je neskončna. Akademsko izobražena igralka je bila angažirana v Mestnem gledališču ljubljanskem in v Slovenskem mladinskem gledališču, delovala je tudi na svobodi, večino kariere pa je bila članica ljubljanske Drame. Živela je med Bohinjsko Belo in Ljubljano.

Zupančičeva je bila velika zvezda jugoslovanskega filma in gledališča. FOTO: Bobo

Leta 2011 se je upokojila, a ni zapustila odrov. "Čas tako hitro teče, da se mi ne zdi, da bi kdaj nehala igrati. Dokler me kdo hoče in pokliče, prav z veseljem sodelujem. Nisem tip človeka, ki bi po upokojitvi obsedel in bi kar prenehala z igranjem," je ob 70-letnici povedala za STA. Zadnja leta se je bojevala z boleznijo, a še vedno igrala, če je bila dovolj pri močeh. O bolezni ni želela podrobneje govoriti. Kot je večkrat povedala, tudi ob smrti življenjskega sopotnika Dušana Jovanovića, so stvari, ki jih človek predeluje sam. Zupančičeva je bila tudi dolgoletna ambasadorka Unicefa. O tem angažmaju in res bogati življenjski poti lahko beremo v veliki knjižni uspešnici Kot bi Luna padla na Zemljo, ki jo je napisal Tadej Golob. Vpogled v njeno zasebno in igralsko življenje ponuja tudi dokumentarec Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba Rajka Grlića in Matjaža Ivanišina.

Velika zvezda jugoslovanskega filma in gledališča

Zupančičeva je bila velika zvezda jugoslovanskega filma in gledališča. Ko je ljubljanska Drama dolga leta po razpadu države gostovala v Beogradu, so jo ljudje ustavljali na vsakem vogalu in jo v šali po veličini primerjali s smučmi Elan. Sama je večkrat poudarila, da so igralci ob koncu Jugoslavije izgubili izjemen skupen ustvarjalni prostor.

"Vselej pravim, da je najtežje biti mlad igralec, saj se moraš boriti zase, za svoj prostor. Potem pa pride obdobje, ko te zanimajo samo vloga in delo in tedaj se pravi igralski užitek začne." - Milena Zupančič o igralstvu na začetku poti

Igralka je po začetnih vlogah temperamentnih naivk in zapeljivk oblikovala številne karakterne in nosilne vloge čustveno bolj zapletenih zrelih žensk. "Imela sem veliko srečo in sem praktično preigrala ves glavni ženski repertoar, od Shakespeara preko slovenskih novitet," je povedala igralka, ki se ji v karieri ni uresničila zgolj ena želja – igrati Riharda III. Zakaj ravno ta moška vloga kot edina, ki bi si jo želela igrati?: "Ko sem si to želela, se mi je zdelo, da sem že vse ženske vloge preigrala in sem si želela spustiti in raziskati en karakter, ki je zelo zloben, hlasta po oblasti z vsemi sredstvi, v svojem bistvu pa je nesrečen."

Igralka Milena Zupančič FOTO: Bobo

Okoli 30 filmskih vlog

Zupančičeva je gledalcem znana tudi po okoli 30 filmskih vlogah. Slovencem se je najbolj vtisnila v spomin kot Meta iz Cvetja v jeseni v režiji Matjaža Klopčiča. Igralki je bila sicer vloga Mete po svoje ljuba, saj jo je približala ljudem, sicer pa je imela najraje Žašlerico iz filma Vdovstvo Karoline Žašler, ki ga je prav tako režiral Matjaž Klopčič. Za svoje delo je prejela izjemno število nagrad, tako doma kot v tujini. Je prejemnica Borštnikovega prstana, Prešernove nagrade in zlatega reda za zasluge.

Medije preplavila izrekanja sožalij

Po popoldanski vesti o njeni smrti so družbene medije preplavila izrekanja sožalij in spominov. Na festivalu Borštnikovo srečanje so zapisali, da je s svojo umetniško močjo, človeško toplino in nepozabnimi vlogami zaznamovala slovensko gledališče ter navdihnila generacije ustvarjalk, ustvarjalcev in občinstva.

"Teater je vselej moderen, kadar poda pravi razmislek in se ga prav dela. Ne bi mogla reči, da se danes kakšne stvari dela drugače kot nekoč. V teatru me nič na novo ne preseneča, ker sem že vse videla. Nič ni na novo izmišljenega, v osnovi gre za iste stvari, morda v nekoliko spremenjeni obliki." - Milena Zupančič leta 2016 o modernem gledališču

Njena zapuščina bo ostala trajen del zgodovine slovenskega gledališča, so zapisali na Borštnikovem srečanju. Milena Zupančič je Borštnikov prstan za življenjsko delo prejela leta 1999. V ljubljanski Drami, kjer je Zupančičeva preživela večino svoje igralske kariere, so med drugim zapisali, da so njeno igralsko in osebno življenjsko pot prežemali izjemna notranja moč, intuitivnost, neposrednost, neponovljiva prezenca ter redka sposobnost, da je v vsakem liku razpirala človeka v vsej njegovi ranljivosti, protislovnosti, duhovitosti in resničnosti. "Za vedno je zaspala naša Milena. Mirno potuj, draga Milena. Hvala za tvojo ljubezen, bližino, teater in prijateljstvo," je zapisal režiser Robert Waltl iz Mini teatra, s katerim je igralka sodelovala.

Leta 2011 se je upokojila, a ni zapustila odrov. FOTO: Bobo

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