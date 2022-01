Čas za nov začetek

Januar je pravi čas za več lahkotnosti tako v prehrani kot tudi v počutju. Razvade s hrano in pijačo, ki si jih privoščimo v prazničnem času, običajno obremenijo in utrudijo naše telo, zato je začetek leta kot naročen, da jih odstranimo iz svojega telesa. Na Sparovih policah so skrbno izbrali kakovostna živila in prehranske dodatke, ki so pri tem nepogrešljivi.

Poskusite veganski bio napitek Če si zjutraj pred službo niste uspeli pripraviti napitka, potem si lahko čez dan pomagate z napitkom Bio Shot jabolko in ingver, SPAR Natur*pur, ki poskrbi, da vas v zimskem času ogreje in poživi. Bio in veganski sadni sok ni le zvezda za vaše telo, ampak tudi za okolje – embalaža je namreč steklena. Steklenica ima tudi začrtane označbe, ki vam bodo pomagale pri odmerjanju napitka. V vsaki steklenici je kar 5 odmerkov za 5 polepšanih juter. Če si napitke in prigrizke pripravljate doma, lahko v Sparu izbirate med več kot 2000 BIO izdelki preverjene kakovosti.

icon-expand

Njihova ekološka živila so pridelana in predelana na naraven način. Uporaba pesticidov, konzervansov, umetnih arom, barvil, je omejena. Prepovedana je uporaba gensko spremenjenih organizmov. Rastline rastejo na tleh, ki niso izčrpana zaradi intenzivne pridelave ter niso onesnažena s pesticidi in umetnimi gnojili. Z njihovo izbiro naredite nekaj dobrega zase in za svojo družino, pa tudi za okolje ter družbo. Za odličen začetek dneva Zajtrk je pomemben del naše vsakodnevne rutine in vemo, da ga ni dobro izpuščati, hkrati pa je dobra priložnost, da uživamo živila, ki so polnovredna, raznolika in nepredelana. Za vedno svežo izbiro skrbijo tudi na policah trgovin Spar in Interspar, kjer se med letom zvrsti več kot 80 vrst BIO svežega sadja in zelenjave. Tukaj je predlog za preprost in odličen zajtrk, ki si ga lahko pripravite večer prej ali pa ga zjutraj na hitro spečete in še toplega pojeste. Priprava je sila preprosta in hitra, jed pa se peče le 12 minut.

icon-expand

Pečeni ovseni kosmiči z jabolki in pekan orehi Avtor: Blaž Mihev Sestavine Št. porcij: 1 - ovseni kosmiči, 30 g - pecilni prašek, 1 žlička - rastlinsko mleko, 50 ml - nesladkana čežana, 3 žlice - cimet, 0.5 žličke - 1 banana (pretlačena)

Nadev: - 1 jabolko (narezano na manjše kocke) - pekan orehi (nasekljani), 2 žlici - javorjev sirup, 1 žlica

Priprava: Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. V posodi zmešamo ovsene kosmiče, pecilni prašek, rastlinsko mleko, čežano, cimet in pretlačeno banano. Pripravljeno zmes pretočimo v naoljeno posodico za peko suflejev in jo postavimo v pečico. Pečemo 12 minut, dokler ni vrh zlato-rjave barve. Ko pečeno zmes vzamemo iz pečice, jo še posujemo z nadevom in prelijemo z javorjevim sirupom. Postrežemo še toplo.

Kvinoja – za kosilo ali večerjo Čez dan uživajte živila, ki so bogata z vlakninami (stročnice) in dobrimi maščobnimi kislinami (avokado, lan, sezam …). Okus jedem obogatite s pekočimi začimbami, kot so čili, kari in kajenski poper. Vsa bogata prehranska živila najdete na policah v trgovinah Spar in Interspar. Kvinojin narastek je hranljiv in kar je še posebej super, lahko ga jemo tako toplega kot hladnega, kar pomeni, da lahko ostanki večerje postanejo kosilo naslednjega dne.

icon-expand