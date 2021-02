Čas za oddajo vloge za vzdrževane družinske člane se izteka

Le še danes in jutri je čas za oddajo vloge za vzdrževane družinske člane. To velja za tiste, ki olajšavo uveljavljate na letni in ne na mesečni ravni. Če rok zamudite, vas čaka višje doplačilo oziroma nižje vračilo dohodnine, kot bi ga imeli sicer, "napako" pa boste v tem primeru morali popravljati z ugovorom.

Jutri je zadnji dan za oddajo "vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine". Zaradi epidemioloških razmer tega ni mogoče storiti osebno, lahko pa jo oddate po pošti, v predalnik pred vhodom v prostore finančnih uradov ali – še bolje – z uporabo mobilne aplikacije oziroma spletnega portala eDavki. Zadnje vam bo tudi precej olajšalo delo, saj boste tam našli že predizpolnjen obrazec z lanskimi podatki. S tem bo oddaja vloge enostavnejša, hkrati pa bo večja verjetnost, da bo vloga oddana pravilno, saj so v elektronskem obrazcu že vgrajene določene kontrole, ki preprečijo vnos napačnih podatkov, pravijo na finančni upravi (Furs). Pri optimiziranju davčne obveznosti z vidika uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane si lahko zavezanci pomagajo s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki. Rok za oddajo – 5. februar do izteka dneva – velja za zavezance, ki med letom niso uveljavljali te olajšave, in tiste, ki želijo medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti. Kdo uveljavlja olajšavo? Če otrok izpolnjuje pogoje za uveljavljanje olajšave, ga lahko uveljavlja eden od staršev ali pa oba. V tem primeru si morata starša čas uveljavljanja razdeliti tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev (npr. vsak po 6 mesecev). Če se ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu sorazmerni del olajšave (vsakemu polovica). Načini uveljavljanja olajšave Vzdrževane družinske člane lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo pri izračunu akontacije dohodnine (na mesečni ravni) ali pri informativnem izračunu dohodnine (na letni ravni). Zavezanec, ki ne prejme informativnega izračuna dohodnine, lahko olajšavo uveljavlja v napovedi za odmero dohodnine. Uveljavljanje olajšave na mesečni ravni Če se zavezanec odloči, da bo olajšavo uveljavljal med letom pri izračunu akontacije dohodnine, mora svojemu delodajalcu dostaviti izpolnjen obrazec, ki se imenuje "Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine". Zaradi medletnega načina uveljavljanja olajšave bo imel zavezanec višjo mesečno neto plačo, kot bi jo imel sicer. Uveljavljanje olajšave pri informativnem izračunu dohodnine (na letni ravni) Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora, kot omenjeno, najpozneje do 5. februarja vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. Če zavezanec olajšave ne uveljavlja niti na mesečni niti na letni ravni, bo prejel informativni izračun dohodnine, v katerem olajšava ne bo upoštevana. Zaradi tega bo imel večje doplačilo oziroma manjše vračilo dohodnine, kot bi ga imel sicer, pojasnjujejo na Fursu. To se lahko spremeni z ugovorom na informativni izračun dohodnine, vendar v tem primeru zavezanec morebitno vračilo dohodnine prejme pozneje, kot bi ga sicer.