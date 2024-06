Čas za prepričevanje volivcev se izteka, opolnoči bo nastopil volilni molk

V zadnjem dnevu volilne kampanje, ki se je začela 9. maja, bodo stranke in kandidati še preostale atome moči uperili v boj za preferenčne glasove in prepričevanje volivcev, da so sami prava izbira. Za danes so tako napovedani številni dogodki, na katerih se bodo kandidati v zadnjih urah še predstavljali in družili z volivci.

Enomesečno volilno kampanjo, ki so jo kandidati vodili predvsem na terenu in prek družbenih omrežij, so sicer bolj kot evropske zaznamovale notranjepolitične teme in medsebojna obtoževanja. V ospredju pa so bila tudi vprašanja priznanja Palestine, migracij in zelenega prehoda.

Kampanja se bo uradno zaključila opolnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tega bo treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi.