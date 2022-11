Čas za unovčenje digitalnih bonov le še do srede

Čas za unovčenje digitalnih bonov se počasi izteka. To bo mogoče storiti le še do srede. Po podatkih Službe za digitalno preobrazbo je bilo od poletja, ko so boni začeli veljati, do 25. novembra unovčenih za skoraj 26 milijonov evrov bonov. Novo pa je to, da jih bodo lahko po tem datumu nekateri še vedno izkoristil, in sicer tisti, ki se šolajo v tujini. In ker sta ostala še dva dneva za nakup digitalne opreme, je posledično v trgovinah obisk spet povečan. V torek in sredo pa pričakujejo še več gneče.