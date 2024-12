Čas za vložitev vlog za vdovsko pokojnino do konca leta 2026

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija je na današnji izredni seji DZ pojasnil, da besedilo te novele prinaša spremembe na več drugih področjih. Tako bodo še zavezanci, ki izplačujejo nadomestila iz obveznih socialnih zavarovanj določenim skupinam zavarovancev, denimo ministrstvi za delo in za obrambo, centri za socialno delo, Štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad ter zavoda za zdravstveno zavarovanje in za zaposlovanje, sporočali podatke za oblikovanje pokojninske osnove na obrazcu REK-O. Za večino zavarovancev je tak način veljaven že zdaj, saj zavezanci zanje ne sporočajo več teh podatkov na samostojnem obrazcu M4.

Vladna novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sprejeta decembra lani, je uvedla zagotovljeno vdovsko pokojnino. Za oddajo vloge za njeno izplačilo je določila konec letošnjega leta. Vendar pa so številni opozorili, da marsikateri upravičenec ne ve za ta rok, tako da pravice ne bo dobil, čeprav je do nje upravičen. Vlada je na pripombe odgovorila s predlogom novele zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v koalicijskih poslanskih skupinah napovedali podporo pripravljeni noveli. Tako je poslanec SD Soniboj Knežak v imenu SD spomnil, da so tudi sami svarili, da številni potencialni upravičenci do zagotovljene vdovske pokojnine ne poznajo roka za vložitev zahteve. Glede na to se jim zdi pripravljena rešitev dobrodošla.

V Levici prav tako menijo, da je treba zagotoviti, da do zagotovljene vdovske pokojnine pride čim več upravičencev, je dejal Milan Jakopovič iz Levice. Darko Krajnc iz Svobode pa je v predstavitvi stališča poslanske skupine poudaril, da je pripravljena novela usmerjena v izboljšanje učinkovitosti, preglednosti in socialne varnosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Pripravljena novela s podaljšanjem roka za vložitev zahteve za zagotovljeno vdovsko pokojnino tudi po mnenju NSi prinaša pozitivno spremembo za potencialne upravičence, je izpostavil poslanec NSi Aleksander Reberšek.

V SDS so medtem predstavili svoje dopolnilo, po katerem roka za vložitev zahteve za zagotovljeno vdovsko pokojnino sploh ne bi določili in bi bil čas za vložitev zahteve neomejen. Če je rok določen, gre to v škodo tistim upravičencem, ki bodo za možnost pridobitve te pravice izvedeli šele po pretečenem roku, je posvarila Karmen Furman iz SDS. Vendar so v koaliciji pojasnili, da je rok določen zato, ker je tako v svojem mnenju zapisala zakonodajno-pravna služba DZ. Glede na to DZ ni sprejel dopolnila.