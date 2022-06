Čas za žensko predsednico? 'Če se Ljudmila Novak odloči, jo bomo podprli'

Se je pa danes na očitek nekdanjega predsednika države Milana Kučana , ki podpira Natašo Pirc Musar - da bi bilo nesprejemljivo, če bi ena stranka imela v rokah vse tri najvišje funkcije v državi -, odzval Robert Golob . Da imam spoštovanje do Kučana, "ampak včasih tudi on ustreli kakšnega kozla" .

"Želim si biti vaša predsednica." Tako se je nekdanja novinarka in diplomatka Marta Kos v torek postavila ob bok še eni nekdanji novinarki in odvetnici Nataši Pirc Musar ter psihoanalitičarki in filozofinji Nini Krajnik . Tri ženske, ki kot nakazuje začetek v kampanji, ne bodo skoparile z besedami.

V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta Janja Sluga iz stranke Gibanje Svoboda in Jožef Horvat iz NSi, ki sta uvodoma komentirala Golobovo izjavo o Kučano. Sluga meni, da je vse v rokah volivcev, Horvat pa: "Zelo redko se strinjam s stališči Milana Kučana, tokrat pa ima prav. Ni prav, da se vračamo v enopartijski sistem. Smo ga že imeli, pa je propadel."

Sta se pa oba gosta strinjala, da je Slovenija pripravljena na žensko predsednico. Sluga je dejala, da je "situacija točno takšna, da je to pravi čas za žensko predsednico". Horvat je ob tem izpostavil, da je ključno predvsem to, da bo to mesto zasedel nekdo, ki bo povezovalen, pa naj si bo to državnik ali državnica. O tem, ali NSi razmišlja, da bi v tekmo poslala koga iz svojih vrst, pa ni želel razkrivati podrobnosti. Da je do volitev še pol leta in da bodo v NSi to razkrili konec poletja. Na vprašanje, ali razmišljajo o kandidaturi Ljudmile Novak pa je dejal, da je to najprej njena osebna odločitev. "Če se odloči, jo bomo podprili," je še dejal Horvat.

Sta pa Sluga in Horvat ostala na nasprotnih bregovih glede nenadnih podražitev, ki so nas doletele in ki jim kar ni videti konca. Horvat aktualni vladi očita, da nimajo nikakršnih rešotev, Sluga mu ni ostala dolžna: "Bili ste v prejšnji vladi, pa niste naredili nič."