Novinarke in urednice 'z jajci'

Poklical me je po tem, ko sem se njegovi piarovki Špeli pritožila, ker me je eden od njegovih svetovalcev napadel, da smo bili zaradi neke zgodbe pristranski in da je premier nezadovoljen. Ko sva razčistila, da njegov klic ni pritisk, se mi je opravičil za svetovalčev izpad, češ da je ta to storil popolnoma na lastno pest ... Kakšni lepi časi so bili to, ko so politiki še vedeli, kaj je spodobno. In kaj primerno.

V času, ko je bil predsednik vlade Miro Cerar, me je po treh letih mandata, ko kot medij še zdaleč nismo bili vedno prijazni, ampak nasprotno, pravi pes čuvaj z ostrimi zobmi, njegov svetovalec ob neki priložnosti prijazno povprašal: "A z Mirotom se vidva kaj slišita?" To je sklepal, ker sva se poznala še iz časov, ko je bil Cerar zaposlen v Državnem zboru, jaz pa notranjepolitična novinarka. Odkimala sem. Ni mogel verjeti, da me ni nikoli poklical ali skušal name vplivati. Zdelo se mu je, da se to ne spodobi. Kakšni lepi časi ...

Nikoli ni gojil zamere, čeprav smo bili velikokrat kritični in neprizanesljivi, Lojze Peterle. Gospod politik. Ali pa pokojni Andrej Bajuk. Velik gospod.

Časi spodobnosti so že zdavnaj minili. Sicer obstajajo izjeme, ki še vedno nikoli ne prestopijo meje in niti ne poskušajo vplivati ali celo izsiljevati.

Vedno več pa je tistih, ki se spravijo na novinarja z vsem pravnim, poslovnim in "uličnim" arzenalom, pošiljajo nadenj lobiste, žugajo z lastniki in izgubljenimi poslovnimi priložnostmi. Na našo novinarko Niko Kunaver, ki je več mesecev raziskovala in analizirala zgodbo, ki smo jo razkrili v včerajšnjem Fokusu, so se vršili tudi najbolj nizkotni pritiski, v smislu, "poznam ljudi, ki se ne ustavijo, ki vas bodo našli in žal vam bo, da ste se tega kadarkoli lotili." Takšna zgodba terja mesece trdega novinarskega dela, zbiranja dokazov, številnih pogovorov z vrsto različnih akterjev, da se na koncu vse sestavi v smiselno celoto. In ker je vedela, da je vse naredila prav, Nike grožnja omenjenega podjetnika ni prestrašila, nasprotno.

Strah in pogum se prepletata vedno, ko kot novinar stopaš po poti, kjer se srečuješ z dvoličneži, koristoljubnimi trgovci z informacijami, vplivneži, ki se pretvarjajo, da so še bolj vplivni, mizogini, ki si izmišljujejo zgodbice o novinarkah in jih skušajo že vnaprej diskreditirati, da jim je zagotovo nekdo "prodal" zgodbo v zameno za nekaj sladkih besed, romantike ali še kaj boj posteljnega.