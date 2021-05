Poseben praznik bodo kmalu praznovali naši kolegi iz časnika Družina, saj bo prihodnje leto minilo 70 let, odkar izhaja najbolj znan katoliški tednik v Sloveniji. Kot tak je pomemben del naše družbe. Na Družini pravijo, da so bili nekoč glas tistih, ki bi sicer ostali utišani. Danes pa imajo drugo vizijo. Želijo biti glas razuma in spodbujati dialog namesto prepirov.

