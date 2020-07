Časovna kapsula razkrila skrivnosti bistriškega župana pred 100 leti

Starčevo hišo oziroma Čenarjevo, kot ji pravijo domačini, je podedovala Gabrijela Fatur po očetu Francu Starcu mlajšem (ml.), ki je umrl pred 27 leti . Ker z možem Alojzom Faturjem nista živela v njej, hiša pa je velika in draga za vzdrževanje, sta se odločila, da jo prodata. Lani sta našla kupca, ki je bil pripravljen sprejeti dogovor, da hiše ne bo podrl, ampak obnovil. "Obnove se je že lotil, hiša že dobiva obliko in vidi se, da je gospodar doma. Zopet bo dobila svoj sijaj," je bil navdušen Fatur, ki je vesel, da se bosta duh družine in dediščina ohranila.

Preden se posvetimo skrivnostnemu listu, poglejmo, kako se je zgodba reševanja bogate premične dediščine pomembne bistriške družine pravzaprav začela. Predsednik društva za krajevno zgodovino in kulturo ter kustos v Pokrajinskem muzeju Koper Ivan Simčič je lani, ko je šel mimo Čenarjeve hiše, Faturja vprašal, kaj bo s stvarmi zdaj, ko je hišo prodal. Fatur ga je prosil, naj mu pomaga, češ da ne ve, kam naj jih da, ne bi pa rad, da končajo na smetišču. "S svojim kolegom in gospodom Faturjem smo si ogledali hišo in notri našli vse, kar je družina Starec pomenila za Ilirsko Bistrico na področju obrtništva, trgovstva, kmetijstva in družbeno-političnega dela, saj je bil Franc Starec starejši (st.) župan," je pojasnil Simčič.

Preden sta zakonca prepustila hišo novemu lastniku, sta vse stvari pregledala. Alojz Fatur je na podstrešju hiše opazil lino v slepem oknu med hišo in gospodarskim poslopjem. Podstrešno okno je bilo namreč včasih del hiše, ko pa so gospodarsko poslopje dozidali, je postalo slepo okno. "V lini je bil kamen in pod njim sem našel list z zapisom. Sicer sem ga odkril po naključju, vendar so ženini sorodniki že omenjali, da je stari oče morda kje pustil kakšno sporočilo, vendar ne vedo, kje. Ko smo hišo praznili, sem si rekel, zdaj je priložnost, da malo poiščem, in sem ga res našel," je opisal Alojz Fatur, kakšno srečo je imel.

Na skritem listu iz slepega okna ni bilo letnice, a Simčič predvideva, da je Starec st. zapis spisal v 20 letih 20. stoletja. "V njem namreč navaja, da so vojno izgubili Avstrijci in dobili Italijani, in to je dokaz, da je pisal med vojnama," je prepričan Simčič.

Simčič si tudi v sanjah ni mislil, da bo naletel na tako bogastvo. "Našli smo od trgovskih stvari, ki so v hiši stale več kot 80 let – naj omenim: tkanino, sukance, žeblje, igle – do pohištva oziroma etnološke dediščine družine," je naštel.

Izvirno ime Čenarjevih je bilo Čolnarjevi

Na listu med drugim piše, kje je stala prejšnja hiša družine Starec. "Bila je v gornjem kraju, to je stari del Ilirske Bistrice ob reki Bistrici. Piše, da je bila hišna številka 55. Hišo so kasneje prodali trgovcu Ličanu. Potem Starec st. opisuje, kje je danes nova hiša: 'Zgrajena je na polju 1882. leta in ima hišno številko 98.' Najbolj zanimiva iz zapisa se mi zdi informacija: 'Pri hiši se nam reče Čolnarjevi.' Domačini so namreč zadnjih 50 let govorili Čenarjevi. Starec st. pa je dokazal, da so bili Čolnarjevi. S svojim čolnom so namreč vozili živež in ljudi čez reko Bistrico proti bistriški graščini, ki je takoj nad starim delom mesta, danes pa je podrtija,"je pojasnil Simčič in dodal, da se je istega leta, kot so zgradili novo hišo, obnovil tudi zvonik v cerkvi svetega Jurija v starem delu Bistrice.

Predniki so za spomin shranili celo zemljo s svojih vrtov

Da bi si lažje predstavljali, kakšen pomen ima 'bistriška Trnuljčica' za strokovnjake, ki varujejo dediščino, je Simčič podal prispodobo: "Za nas je, kot bi zadeli na lotu. Ko najdeš v črni vreči zemljo, ki so jo za spomin s svojih vrtov shranile pokojne tete, zadnje lastnice hiše, ker so bile tako navezane nanjo, te zmrazi."To zemljo oziroma vrtove so namreč po vojni nacionalizirali in na njih naredili stanovanjski blok in trgovino Avtomaterial, je pojasnil.