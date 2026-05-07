Dva dni po nesreči: zakaj se inšpektorji niso oglašali, še ugotavljajo

"Kot upravljalec delujemo v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi smernicami in standardi, izvajamo ukrepe z namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v prometu, policija pa je že večkrat preverila tako prometno ureditev kot signalizacijo na omenjenem odseku in ugotovila, da je ta skladna s predpisi." - to je odziv Darsa kljub temu, da se je v samo zadnjih dveh mesecih na odseku med Razdrtim in Ravbarkomando na primorski avtocesti, kjer potekajo gradbena dela, zgodilo že okoli petdeset prometnih nesreč. Strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar izpostavlja, "da se je pač potrebno vprašati tudi o odgovornosti vzdrževalca avtoceste in 327. člen kazenskega zakonika izrecno ureja tudi kazensko odgovornost, če pride do prometne nesreče, v kateri je ogroženo življenje udeležencev, za vzdrževalca avtoceste. Dars v teh primerih upošteva pravilnik o zaporah na cestah, ki je bil zadnjič posodobljen pred desetimi leti, zato so jim s Policije poslali še nekaj predlogov: 24-urno prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 tone, povečanje območja omejitve na 100 kilometrov na uro pred zaporo ter ukrepe za varnejši uvoz in izvoz z avtoceste.

Ob tem pa smo danes ugotovili, da je bilo dolgo, kar 11-urno ponedeljkovo zaprtje primorske avtoceste zaradi prevrnjenega tovornjaka, zaradi neodzivnosti veterinarskih inšpektorjev še daljše, ko so vozniki v zastoju stali tudi po več ur.

Kaj se je dogajalo v času zaprte avtoceste?

Prometna nesreča se je zgodila nekaj po petih zjutraj, približno dve uri kasneje je telefon inšpektorjev zazvonil prvič. Ker se na klic ni oglasil nihče, je ta zazvonil še nekaj pred osmo, a prav tako brez odgovora. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je na poziv policije nekaj minut čez deseto na lokacijo prometne nesreče prispel drug tovornjak, na katerega bi morali začeti prelagati svinjsko meso, a so najprej morali počakati na zeleno luč veterinarskega inšpektorja.

