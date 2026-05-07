Slovenija

Dva dni po nesreči: zakaj se inšpektorji niso oglašali, še ugotavljajo

Ljubljana, 07. 05. 2026 06.07 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Nesreča tovornjaka na primorski avtocesti

Kljub okoli petdesetim prometnim nesrečam v zadnjih dveh mesecih samo na območju delovne zapore na primorski avtocesti pri Postojni nič ne kaže, da bo Dars za izboljšanje varnosti na tem odseku sprejel dodatne ukrepe. Dvomi o ustrezni ureditvi prometa so se pojavili po zadnji prometni nesreči, ko je bila primorska avtocesta zaprta kar 11 ur, iz pravniških krogov pa na Dars letijo tudi očitki, da bi lahko zaradi ogrožanja življenja voznikov nosil celo kazensko odgovornost. A če na Darsu na eni strani pravijo, da delujejo v skladu z zakonodajo, standardi in smernicami, so jim na drugi strani celo s Policije poslali predloge, s katerimi bi lahko povečali varnost voznikov na primorki.

"Kot upravljalec delujemo v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi smernicami in standardi, izvajamo ukrepe z namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v prometu, policija pa je že večkrat preverila tako prometno ureditev kot signalizacijo na omenjenem odseku in ugotovila, da je ta skladna s predpisi." - to je odziv Darsa kljub temu, da se je v samo zadnjih dveh mesecih na odseku med Razdrtim in Ravbarkomando na primorski avtocesti, kjer potekajo gradbena dela, zgodilo že okoli petdeset prometnih nesreč.

Strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar izpostavlja, "da se je pač potrebno vprašati tudi o odgovornosti vzdrževalca avtoceste in 327. člen kazenskega zakonika izrecno ureja tudi kazensko odgovornost, če pride do prometne nesreče, v kateri je ogroženo življenje udeležencev, za vzdrževalca avtoceste.

Dars v teh primerih upošteva pravilnik o zaporah na cestah, ki je bil zadnjič posodobljen pred desetimi leti, zato so jim s Policije poslali še nekaj predlogov: 24-urno prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 tone, povečanje območja omejitve na 100 kilometrov na uro pred zaporo ter ukrepe za varnejši uvoz in izvoz z avtoceste.

Predlogi Policije Darsu
FOTO: POP TV

Ob tem pa smo danes ugotovili, da je bilo dolgo, kar 11-urno ponedeljkovo zaprtje primorske avtoceste zaradi prevrnjenega tovornjaka, zaradi neodzivnosti veterinarskih inšpektorjev še daljše, ko so vozniki v zastoju stali tudi po več ur.

Kaj se je dogajalo v času zaprte avtoceste?

Prometna nesreča se je zgodila nekaj po petih zjutraj, približno dve uri kasneje je telefon inšpektorjev zazvonil prvič. Ker se na klic ni oglasil nihče, je ta zazvonil še nekaj pred osmo, a prav tako brez odgovora. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je na poziv policije nekaj minut čez deseto na lokacijo prometne nesreče prispel drug tovornjak, na katerega bi morali začeti prelagati svinjsko meso, a so najprej morali počakati na zeleno luč veterinarskega inšpektorja.

Časovnica nesreče in zapore
FOTO: POP TV

Ker se nihče od inšpektorjev ni oglašal na telefon, so se po eni uri oziroma času, kot ga potrebujemo za pot od Ljubljane do Kopra, na Darsu odločili, da je primorko potrebno čim prej odpreti, in so se pretovarjanja lotili na lastno pest. Inšpektorica se je šele nato prvič oglasila, na kraj nesreče pa je zaradi gneče na cesti prispela dvajset do enih oziroma šele dobri dve uri kasneje, kot je na kraj prispelo nadomestno vozilo in bi lahko začeli pretovor.

"V Sloveniji, ki je tako visoko tranzitna, gre vsak dan na stotine tovornjakov, ki imajo kemikalije, gorivo, žive živali, in vse to v primeru, da pride do nesreče, zahteva posebno pozornost. Ker je tako, morajo ustrezne službe preveriti, ali imamo najboljše možne sisteme," o dolgi zapori pravi direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo Andrej Brglez.

Iz uprave za varno hrano, ki jo vodi Boštjan Vidic, so nam danes sporočili, da še vedno preverjajo, kaj je bil vzrok za neodzivnost.

