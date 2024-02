Častnik SV v službi kradel denar, premeščen v drugo enoto

Naše informacije o tatvinah denarja so potrdili na ministrstvu za obrambo. Kot so pojasnili, je Obveščevalno-varnostna služba po zaključeni preiskavi primera v mesecu februarju na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine po 205. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) v povezavi s 54. členom KZ-1 (nadaljevalno kaznivo dejanje) podala kazensko ovadbo zoper znanega storilca.

Pripadnik Slovenske vojske je bil zaposlen na vojaškem delovnem mestu v Direktoratu za obrambne zadeve. Zaradi uvedene preiskave so ga premestili v enoto Slovenske vojske. Na naše vprašanje, zakaj so pripadnika kljub utemeljenim sumom kaznivega dejanja zgolj premestili in ne suspendirali, na Mors odgovarjajo, da so postopali v skladu z domnevo nedolžnosti in postopki v tovrstnih primerih. Na ministrstvu so za STA pojasnili, da v konkretnem primeru ni šlo za oškodovanje ministrstva, temveč za drugo kaznivo dejanje.

Odgovornost pripadnika bodo v zvezi z očitanimi ravnanji ugotavljali tudi v delovnopravnem (disciplinskem) postopku. Na ministrstvu sicer ne razkrivajo zneskov tatvin.