CBD kapljice za mačke se lahko uporablja za začasno olajšanje in tudi dolgoročneje, za kronično anksioznost. Če vaša mačka trpi za kronično bolečino, lahko CBD olje opravi dvojno nalogo, saj ima tudi protibolečinske učinke. Tudi to bo pripomoglo pri pomiritvi.

Obstaja veliko situacij, ki lahko pri hišnih ljubljenčkih vzbudijo nemir: selitev v nov dom, prilagajanje na druge živali ali ljudi v hiši, potovanja, obiski pri veterinarju in hrup. CBD (kanabidiol) je lahko učinkovita in naravna rešitev za zmanjšanje tesnobe pri mačkah, ki ne povzroča škodljivih stranskih učinkov.

Bo od uporabe CBD olja vaša mačka omamljena?

Medtem ko sta kanabinoid THC (tetrahidrokanabinol - spojina, ki daje marihuani njene psihoaktivne lastnosti) in CBD prisotna v marihuani ("indijska konoplja") in industrijski konoplji, obstajajo zelo pomembne razlike med rastlinama. CBD olje za hišne ljubljenčke se pridobiva iz industrijske konoplje, ki ima zelo nizke vsebnosti THC. Marihuana pa ima visoko vsebnost THC, vendar veliko manj CBD. Pomembno je omeniti, da je THC v večjih odmerkih lahko strupen za hišne ljubljenčke, po drugi strani pa je CBD, pridobljen iz industrijske konoplje, varen in zakonit v večini držav.

Najpomembnejša razlika je v tem, da CBD ponuja vse koristi konoplje, a nima psihoaktivnih lastnosti, tako da vaša mačka ne bo omamljena – namesto tega bo občutila blago sprostitev.

Kakšna je razlika med CBD oljem in konopljinim oljem?

CBD olje in konopljino olje nista ista stvar, še zlasti ko je govora o pomirjevalnih učinkih. Čeprav sta iz iste rastline konoplje in noben od teh dveh izdelkov ni psihoaktiven, je konopljino olje narejeno iz stisnjenih konopljinih semen, ki ne vsebujejo CBD. CBD olje se pridobiva iz cvetov, listov in stebel konoplje, ki pa so bogati s spojino CBD. Za zdravljenje tesnobe vaše mačke konopljino olje (torej olje iz semen) ne bo delovalo. Potrebujete izdelek, na katerem je jasno navedeno, da vsebuje določeno količino CBD.

Kako izbrati najboljše CBD olje za mačke?

Označevanje izdelkov in oglaševanje vas lahko zmedeta, zato kupujte skrbno in preudarno, da boste našli najboljši konopljin CBD izdelek za svojo mačko. Poiščite izdelek, na katerem je jasno navedena količina CBD. Prepričajte se, da ne vsebuje težkih kovin in pesticidov. Naše CBD kapljice za mačke so preizkušene, vsebnost kanabinoidov je potrjena in kupci jih z veseljem uporabljajo.

Kateri je najboljši način, da mački daste CBD?

Vsi vemo, da so naše mucke lahko nenaklonjene prehranskim dodatkom. Na srečo lahko izbirate med številnimi možnostmi. Eden najbolj priljubljenih CBD izdelkov za mačke je ustekleničeno olje ali kapljice, ki je opremljeno z merilno kapalko za lažje odmerjanje želenega števila kapljic. Če vaša mačka ni izbirčna, boste morda želeli izbrati CBD kapljice za živali polnega spektra, ki je tudi najbolj učinkovito. Vendar pa ima lahko CBD s polnim spektrom nekoliko neprijeten okus za hišne ljubljenčke. Za izbirčne mačke lahko razmislite o dodajanju CBD olja z izolatom hrani ali priboljškom.

Koliko CBD bi morali dati svoji mački za odganjanje tesnobe?

Morda boste morali malo eksperimentirati, da boste našli pravi odmerek, saj je vsaka mačka in vsaka situacija z obolenjem drugačna. Osnovno priporočilo je 1–5 mg za 10 kilogramsko mačko, vendar najvišja priporočljiva meja ni znana.

Poskusite z odmerkom v sredini priporočenega obsega in pazite na pomirjujoče učinke, ki naj bi nastopili v eni uri. Če ne, boste morda želeli povečati vnos CBD, da boste dosegli želeni učinek. Ko boste našli pravi odmerek, bo vaša mačka videti mirnejša, ne pa tudi brezvoljna in otopela. Smernice za odmerjanje se nahajajo tudi na naši strani s CBD kapljicami za živali. Tabelo najdete pod izdelki.

Ali lahko svoji mački dam CBD skupaj z drugimi zdravili?

Pred uporabo CBD olja se posvetujte s svojim veterinarjem, še posebej če mački dajete zdravila na recept. Holistični in integrativni veterinarji so pogosto seznanjeni s koristmi CBD in bodo zlahka odgovorili na vaša vprašanja.

Ljudje, ki iščejo način za zdravljenje tesnobe svojih mačk brez uporabe zdravil, bodo morda ugotovili, da je CBD lahko naravna rešitev za srečnejšo in mirnejšo mačko. V spletni trgovini Kanabi smo navdušeni nad rezultati uporabe CBD, o kateri nam poročajo naši kupci. Kapljice za živali znamke Kanabi pa z veseljem uporabimo tudi takrat, ko jih potrebujejo naši kosmatinci! V izbrani ponudbi izdelkov se seveda nahajajo tudi običajne CBD kapljice, kapsule, paste in drugi izdelki. Vabljeni k ogledu.





Naročnik oglasa je Kanabi.