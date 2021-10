CBD – naravna rešitev za vaše težave!

Kot rečeno, terapevtski potenciali CBD-ja izvirajo iz njegove sposobnosti vplivanja na endokanabinoidni sistem, in to je tudi prvi ter najpomembnejši izmed razlogov, ki konopljo postavljajo na piedestal. Endokanabinoidi, človeku lastni kanabinoidi kot del centralnega sistema vplivajo na različne fiziološke procese v telesu, med drugim na apetit, zaznavanje bolečine, razpoloženje in spomin, pa tudi na delovanje imunskega in živčnega sistema . V možganih endokanabinoidni sistem še posebej regulira živčne prenašalce, ki so ključni za komunikacijo znotraj telesa. Kanabinoidi, prisotni v konoplji, pa vplivajo na različne vidike tega sistema, kar je razlog, da se je CBD izkazal za dobrega kandidata pri lajšanju bolečin in simptomov pri različnih vrst bolezenskih stanj - tudi kroničnih bolezni, kot so kronična utrujenost, nekatere duševne bolezni, sladkorna bolezen, Crohnova bolezen, astma in luskavica ter druge kožne bolezni .

CBD se ob vnosu v telo v celicah veže na kanabinoidne receptorje, ki se kot del endokanabinoidnega sistema nahajajo po celem telesu. Ta sistem po celotnem telesu regulira učinke zunanjih vplivov na notranje dejavnike in si ves čas prizadeva doseči stabilno homeostazo – fiziološki proces, ki omogoča, da se fiziološki procesi in telesna zgradba organizma kljub večjim spremembam v okolici ne spreminjajo veliko.

Veste, kaj je CBD? Kanabidiol (na kratko CBD ) je ena izmed 113 poznanih vrst fitokanabinoidov v industrijski konoplji, sorte Cannabis Sativa . Danes je industrijska konoplja povsem legalna, dovoljena za gojenje in predelavo. Znanstvene raziskave potrjujejo učinkovitost CBD-ja pri lajšanju širokega spektra težav, pa tudi kot kozmetičnih CBD krem pri dermatitisu, luskavici in k aknam nagnjeni koži.

Uporaba CBD-ja pri negi kože

Konopljino olje ima zaradi vsebnosti omega-3 in omega-6 maščobnih kislin podobno zgradbo kot kožni lipidi, zato pomirja in deluje kot naravni vlažilec ter povečuje elastičnost kože – pomaga predvsem ljudem s suho, utrujeno ali dehidrirano kožo. Koristi lahko tudi pri odpravljanju aken saj naj bi zmanjšal lipidno proizvodnjo lojnic v koži. Ko so lipidi ovirani, namreč ne morejo proizvajati olja, manj olja pa pomeni tudi manj aken. CBD pa ima protivnetne učinke kar je še posebej v pomoč pri razdraženi koži in raznih dermatitisih ter luskavici.

